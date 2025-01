La nueva sede de la cofradía del Huerto, cada vez más cerca

Los hermanos del Huerto ya proyectan en sus mentes cómo será su nueva vida en la Viña, cómo quedarán sus imágenes titulares en los altares de una iglesia de Santa Catalina que abrió sus puertas en la noche del viernes para el cabildo informativo mostrando una blancura excepcional fruto del intenso trabajo que la hermandad lleva haciendo en el interior desde que llegara el decreto del obispo tras el acuerdo con el Obispado de esa cesión temporal del templo.

Todo está listo en la antigua capilla capuchina para recibir al Señor Orante y a la Virgen de Gracia y Esperanza, que entrará en su nuevo casa en pleno año jubilar. Con un poco de urgencia, la cofradía podrá celebrar la Cuaresma entera en su nueva sede. Esta misma semana se espera que puedan comenzar las obras de la puerta, (pen)último obstáculo para el esperado traslado. Suerte.

El cartel

El cartel de la Semana Santa de Cádiz 2025. / Lourdes de Vicente

Cartel no, cartelazo el que ha regalado a la ciudad Raúl Berzosa. Desde luego, la del Consejo era una apuesta segura, y el pintor malagueño ha podido firmar para Cádiz uno de sus mejores carteles de Semana Santa (si no el mejor). Los guiños alusivos a varias hermandades, las alusiones también al Antiguo Testamento y a detalles y simbolismos bíblicos elevan la categoría de la obra, que además fue presentada en un acto elegante y solemne (¿quizás mejor el patio central de la Casa de Iberoamérica que una de sus salas?) y con un destacado apoyo institucional de Ayuntamiento, Diputación, Junta y Estado. ¿Un pero? La vestimenta de algunos asistentes, impropia de la categoría del evento al que acudía. Y otro más: la cofradía que sabe que protagoniza el cartel acude en masa a la convocatoria; el resto, una presencia testimonial (cuando no directamente no acude nadie al acto). Así no se avanza.

Carrera oficial

Curiosa novedad la que anunciaba esta semana Juan Carlos Jurado en CCTV. Todas las cofradías que van a la carrera oficial tendrán que pedir la venia para entrar; es decir, que sin permiso del Consejo no accederá a la calle Nueva ningún cortejo. Con ello, busca el Consejo confirmar que todo está dispuesto en la carrera para el tránsito de cualquier hermandad; no sólo de la primera de cada día, sino también de las que vienen detrás. Sobre todo en aquellos casos en los que la aglomeración de público aconseje aguardar algunos minutos a permitir los flujos y desplazamientos de un sitio a otro dentro de la carrera. En esto que es novedad de 2025 lleva la cofradía de Sanidad años de ventaja, ya que es habitual que lo haga cada Martes Santo. Bien por ellos, y por el Consejo.

Buena Muerte

Ha convocado la cofradía del Viernes Santo el cabildo ordinario, donde avanza que se abordarán posibles proyectos patrimoniales de nuevas piezas y de restauraciones para acometer en los próximos años, para lo que buscará la fórmula cada vez más recurrida de compromisarios con un donativo mensual. Habrá que estar atentos a las propuestas de la hermandad, que tiene un buen número de proyectos pendientes, empezando por el bordado del palio.

EL DETALLE. Una espera cada vez más intensa

La parihuela del palio del Amor, en el interior de la iglesia de San Francisco.

Las cofradías de la ciudad se han quitado cualquier complejo que años atrás podía atribuírsele ante la celebración de la fiesta anterior a la Cuaresma. Atrás quedó definitivamente ese desierto que tenía que cruzar el cofrade de Cádiz entre Navidad y no ya el Miércoles de Ceniza, sino el primer lunes de Cuaresma, o unos días más adelante, cuando empezaba a vivirse de verdad el ambiente cofradiero. Eso ya no ocurre hoy, donde son habituales los cultos, las convocatorias de cabildos, los trabajos en las mayordomías e incluso las citaciones a los cargadores.

Sin ir más lejos, nada más terminar las fiestas regalaba el Consejo los horarios e itinerarios que están llamados a cumplir este año en la calle las cofradías de penitencia; este sábado al mediodía conocía la ciudad qué cartel anunciará la próxima Semana Santa. Y por la tarde pudimos ver la primera parihuela recorriendo las calles.

La cofradía del Amor nos regaló este momento poco habitual en el centro de la ciudad con la prueba que realizó del palio toda vez que ya ha realizado una nueva parihuela de madera que soportará esos respiraderos reformados que supondrán el primer paso del nuevo palio que está siendo bordado en Brenes. Un ilusionante proyecto que sigue adelante, a pesar de que los de siempre no sean capaces de ver más allá de los palos y sus cuellos, en una trasnochada defensa que siempre busca tirar por tierra cualquier avance, mejora o apuesta por la ciudad. Todo un palio nuevo en camino, un salto de calidad notable para la Semana Santa, una reforma de los respiraderos que enriquecerá lo que hasta ahora poseía la hermandad… y el problema de algunos es que si las maniguetas vienen o no de fábrica. Tremendo.