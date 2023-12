Una nueva sede para El Huerto

A nadie se le escapa, visto lo visto durante los últimos años, que el escenario que el próximo 21 de diciembre se planteará en el cabildo extraordinario que los hermanos del Huerto celebrarán en la sede del Consejo (ya de por sí es revelador este dato de que la convocatoria no se haya fijado en San Severiano) será, en un alto porcentaje, el de trasladar la cofradía a una nueva sede canónica. Tiene guasa, pero guasa, que la solución a la que se llegue pueda ser esta; diría mucho, en caso de no encontrar la alternativa, de los responsables de la parroquia de extramuros, de la organización cofrade diocesana, de la norma que por lo visto solo afecta a los cofrades y los sacerdotes se pueden saltar a la torera siempre que les venga en gana, del clero de la diócesis que no ha sido capaz de abrir la boca sobre esta cuestión alargada demasiado tiempo, y del propio obispo, que no se ha querido inmiscuir en un asunto que debía haber arreglado hace ya tiempo.

Volviendo al futurible escenario de ese 21 de diciembre, queda la duda de si en el cabildo se planteará alguna nueva sede concreta, o si la decisión se limitará a pedir el cambio y, a raíz de esa convocatoria, habrá que encontrar la iglesia (que nos aventuramos a pensar que no será tampoco nada fácil).

Que se sepa, en estos últimos meses se ha puesto el foco en varios posibles templos. Ha sonado San Francisco, donde se plantea que El Huerto ocupe el lugar que previsiblemente va a dejar El Caído (si lleva a cabo la voluntad de volver a su capilla, que habrá que verlo también. Aunque eso será objeto de otro debate); se han elevado consultas a los carmelitas para la iglesia de La Alameda, que no parece que vayan a prosperar; y en su día se planteó un traslado a San Felipe Neri, relevando en el templo marianista a la recién ‘mudada’ cofradía de Las Aguas.

Intentando encajar la hermandad en otras posibilidades, pudiera ponerse la mirada en la iglesia de Santa Catalina, sin uso alguno desde que la parroquia castrense se marchara en el verano de 2022 y sin planes -que se sepa- por parte del Obispado para este antiguo templo capuchino que ya en su día fue posible sede para Las Aguas. La opción de ceder el templo a la cofradía pudiera ser interesante para las dos partes: el Obispado, que volvería a dar uso al templo y tendría quien lo mantuviera de forma cotidiana; y para la cofradía, que pasaría del calvario que está pasando en San Severiano a la cierta autonomía de tener capilla propia (si pudiera asumir su mantenimiento ordinario).

Otra opción, que alguna vez se planteó cuando Borriquita decidió marcharse de la capilla de Vea Murguía, puede ser la iglesia de las Reparadoras en la calle Zaragoza, libre de cofradías, y con aparente espacio físico para permitir la salida de los pasos. Incluso a pocos metros de este templo estaría la iglesia de San Antonio, que es amplia y que solo tiene una cofradía (aunque con doble presencia en la Semana Santa).

El Oratorio no se plantea, por el uso que tiene actualmente; y la iglesia de las Descalzas no parece tener sitio para ninguna imagen. Y el resto de iglesias estarían ya sobradamente ocupadas de hermandades. Por eso, quizás sería el momento de seguir mirando a extramuros, donde a buen seguro hay sedes más que oportunas para desarrollar la vida diaria del Huerto y desde la que puedan procesionar el Jueves Santo. Como por ejemplo Santo Tomás, o la de algún barrio más alejado.

Esto último puede ser una oportunidad de oro para una hermandad que está herida tras este parón de casi dos años y que necesita aires nuevos, frescura y renovadas ilusiones para volver a salir a flote. Y quizás buena parte de todo eso se lo pueda dar una nueva sede.

Medinaceli

Logró la segunda convocatoria de las elecciones superar el quorum (por encima incluso del 20% que no se alcanzó en la primera cita el pasado 3 de noviembre) que garantiza la vuelta a la normalidad de la corporación de la mano de José Gómez Utrera y el equipo que ha conformado. 215 hermanos fueron a votar, respaldando el único proyecto que se presentaba un total de 192 hermanos, frente a 20 que votaron en blanco y otras 3 papeletas que fueron consideradas nulas. Queda en el aire el rumbo que toma una hermandad que hace años se acercó a la tarde del Jueves Santo y que a priori esta pasada Cuaresma decidía volver a la Madrugada del Viernes Santo en un cabildo extraordinario que todo apunta a que quedará sin efecto. Hay proyectos patrimoniales y sociales muy interesantes que, a priori, se deben desarrollar en estos cuatro años. Enhorabuena y suerte a la nueva junta.

Susto

El que se llevaron en Piedad este jueves y que pone en alerta a todas las hermandades. Desde hace unos años se ha convertido en pieza clave de cultos y procesiones la presencia de extintores que garanticen una rápida actuación en caso de que algún cirio prenda fuego. Y el de la iglesia de Santiago explotó a primera hora del miércoles por causas que no se conocen (para lo que ya se han pedido explicaciones a la empresa) y dejando un efecto (daños en la saya de Lágrimas) que podría haber sido mucho más grave, tanto para las personas que pudiera haber cerca o para las propias imágenes. Poca broma esta, que hará a las cofradías estar muy alertas con estos aparatos y su mantenimiento.

Otro susto

También saltaron las alarmas hace unos días en la hermandad de Afligidos, que fue alertada del estado que presentaba el tejado o dosel del mosaico de la calle Sagasta, en serio peligro de desprendimiento. Resulta que la pieza cerámica, toda una joya retablística del urbanismo gaditano, está a punto de cumplir sus 100 años de vida; y para salvaguardarla ha tenido la cofradía que actuar de emergencia, primero para garantizar que no haya desprendimiento alguno en la siempre transitada calle Sagasta, y luego para devolver el estado de revista de este mosaico incluido en el BIC que es San Lorenzo. El proyecto obligará a un importante desembolso para la hermandad, que está en plena preparación de un vía crucis que quieren que sea muy especial. Por eso han iniciado una campaña para recaudar donativos con los que afrontar este sobresalto del retablo.

Inmaculada

Otra fiesta de la Iglesia que está siendo reforzada en los últimos años en clave cofradiera es la de este próximo viernes, 8 de diciembre. La Inmaculada estará plagada de cultos (como los de Afligidos a Desconsuelos), besamanos (los de Amparo de Borriquita o Soledad de Vera-Cruz), rosarios públicos (como el de Cigarreras a la Esperanza) y actos (como el pregón a cinco bandas que Luis Real, Jesús Devesa, Juan Carlos Torrejón, Vicente Rodríguez y María Ortiz pronunciarán a la Dolorosa de Borriquita). A todo ello se suma este año el traslado del Simpecado del Maremoto de La Palma, que será presentado el jueves en la Catedral tras su restauración y que el viernes llegará en rosario hasta La Palma.