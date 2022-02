La nueva carrera oficial que quiere el Consejo

Ha decidido el Consejo de Hermandades que después de dos años sin Semana Santa lo mejor era no tocar nada. Con dos años de por medio se podrían haber analizado los recorridos de los últimos años, haber buscado alternativas que mejoren la Semana Santa en su conjunto, buscar itinerarios que eviten que en un mismo día todas las hermandades tengan prácticamente el mismo itinerario, promover algunos cambios de día si se viera necesario. Pero lejos de todo esto, las cofradías han apostado por repetir el esquema de Semana Santa que el Covid impidió en 2020, lo cual deja para más adelante los cambios que están por llegar. Porque los va a haber, y pronto. Ha sido en una reunión de la permanente de Juan Carlos Jurado con el PSOE gaditano cuando se han desvelado las claves que maneja el Consejo para la carrera oficial.

Los propios socialistas daban a conocer las aspiraciones que el Consejo no ha comunicado aún abiertamente. La más importante, que la carrera oficial termine en Palillero, recortando ese tramo final de Novena ciertamente incomprensible y forzado por el diseño de los palcos de la plaza (que al parecer no podrían ser trasladados a ningún otro lugar porque están ejecutados bajo el propio diseño y la pendiente de Palillero). El final en Palillero permitiría, a priori, que las hermandades tomaran por distintos caminos nada más asomar a la plaza desde Montañes; o bien girar hacia la izquierda en busca de la Plaza de las Flores (ideal para las cofradías de San Lorenzo, la Castrense o La Palma), o tomar a la derecha y seguir por Columela, o bien buscar Novena, además de quien quisiera subir por Javier de Burgos. En cualquier caso, la inmensa mayoría de cortejos verían reducido el tiempo en la calle con este final de carrera oficial; y al resto no le afectaría en nada porque podrían seguir por el itinerario que ya hoy completan.

Vinculado a este recorte, el Consejo ha trasladado su interés en que la tribuna oficial se habilite en la plaza de San Juan de Dios, que junto a Nueva se ha convertido ya en el centro neurálgico de la carrera oficial. La ocasión, si llega a trasladarse esa tribuna, sería ideal para normalizar el palco de autoridades y evitar el diseño y dimensiones del actual.

También trasladó el PSOE el interés del Consejo por el exorno de las calles, que debe ser algo vinculado a la ciudadanía y su apoyo a la fiesta en lugar de un trabajo del Ayuntamiento que desnaturalice ese exorno.En cualquier caso, los planes del organismo cofradiero para el futuro de la carrera oficial ya revolotean en el Ayuntamiento, por lo que se puede confiar en que su ejecución es solo cuestión de tiempo. Y la Semana Santa de próximo año será la antesala de las elecciones municipales.

Preparativos

Esta semana se ha celebrado otra reunión de trabajo entre Ayuntamiento y Consejo para seguir organizando la Semana Santa. Todas las delegaciones están ya trabajando en sus respectivas áreas (como Parques y Jardines con las podas necesarias, Alumbrado Público con cables y farolas, o Medio Ambiente con los urinarios públicos que se habilitan en distintos puntos del entorno de la carrera oficial) para el regreso de las procesiones a la calle. En la agenda de las instituciones se ha programado otro encuentro para primeros de marzo, además de una reunión que se quiere celebrar con los representantes de todas las cofradías de penitencia para abordar en conjunto la organización de los desfiles y de la Junta Local de Seguridad que determinará el dispositivo que cubrirá cada fuerza policial.

Preparativos (II)

Con mayor antelación que nunca andan las cofradías repartiendo las túnicas y los sitios de su cortejo procesional. Sin esperar a Cuaresma se están anunciando y ejecutando este año esta fase fundamental para conocer cómo ha afectado el Covid a los cortejos. Y por el momento, las noticias no pueden ser más positivas; en el Caído, primera en repartir las túnicas, han superado los 300 controles (sin contar con las cuadrillas); y en Ecce-Homo y Prendimiento, por citar otras dos hermandades, andan muy contentos con el ritmo con el que los hermanos se están acercando estos días a retirar su túnica. A priori, los cortejos no se van a resentir en cuanto a número de capirotes después de dos años sin salir. Una magnífica noticia.

Carnota

Hace hoy una semana perdíamos otro nombre propio de las cofradías de los 80 y los 90. De la trayectoria cofrade de Francisco Carnota, que sería concejal del Ayuntamiento y que en su última etapa pública estuvo muy vinculado al Banco de Alimentos, destaca sin duda su paso por la cofradía del Perdón, de la que fue mayordomo en años de grandes proyectos como el encargo de las imágenes a artistas como Ortega Brú (por aquel entonces en Madrid) o Buiza y del paso de misterio, de Guzmán Bejarano y de enormes proporciones. También fue presidente de la entonces Junta Oficial de Cofradías y del hoy Secretariado Diocesano de Hermandades. Un primer espada del mundo cofrade. Descanse en paz.

Cabildos extraordinarios

Los que han convocado las cofradías de La Cena y de Humildad para este viernes. La primera de ellas para incorporar el título de Dominicana concedido por la orden recientemente, con su consiguiente inclusión en las reglas; y la segunda para incorporar como titular al Niño Jesús de la Pasión al que rinde culto desde 2001, con actualización también de sus reglas. A estas interesantes citas hay que sumar la anunciada por Las Penas, que abordará en cabildo la restauración de la capilla del Pilar, una joya completamente desconocida que la hermandad está poniendo en valor planteando ahora la restauración de las imágenes de Santiago, San Cecilio y Cristo Crucificado del retablo.

La procesión más larga

Cuenta Pascual Saturio que en cierta ocasión, un sevillano fue a visitar Santo Domingo y quiso presumir de que su devoción hispalense, la Macarena, era la Virgen que más tiempo estaba en la calle. “No señor, ahí tiene usted a La Galeona que cuando sale tarda nueve o diez meses en regresar. Esa es la procesión más larga de una Virgen, que ha dado ya cinco veces la vuelta al mundo”, le espetó Saturio haciendo honor a su título de Hijo Adoptivo. Efectivamente, en las últimas seis travesías alrededor del mundo del buque escuela de la Armada Española ha viajado La Galeona a bordo, aunque en la última ocasión, el pasado año, lo hizo la réplica de Miguel Ángel Valverde para preservar la de Vasallo que contiene en su interior los restos que quedaron de la talla original. La Galeona volvió a hacer valer en el día de ayer su vinculación con la Marina española, acudiendo hasta el Muelle para despedir a los guardiamarinas y al resto de la tripulación que comenzaban el viaje de instrucción. Bonita tradición.