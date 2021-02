A veces pareciera que el Consejo de Hermandades se acerca a esa senda propia de la etapa anterior a la llegada de Martín José, cuando la permanente iba por un rumbo y las cofradías por el contrario. Uno asiste a las últimas decisiones que están adoptando las cofradías gaditanas y al mismo tiempo conoce los últimos anuncios que salen de la calle Cobos y verdaderamente piensa que existen realidades paralelas. Una especie de Doctor Jekyll y Mister Hyde en versión morada. Mientras las cofradías anuncian la suspensión y aplazamiento de misas mensuales y cultos de reglas, el Consejo insiste en nombrar pregoneros y presentar carteles.

El último anuncio, el del pregón de las Glorias, es el último ejemplo de una escalada de decisiones y anuncios incomprensibles, inverosímiles, fuera de toda lógica en los tiempos actuales. Nombrar a un nuevo pregonero en plena tercera ola es de no estar en la realidad; anunciar un pregón sin fecha ni lugar es insistir en un quiero y no puedo, como el que intenta sin éxito ajustarse un pantalón que pide a gritos una, o dos, tallas de más.

En los últimos días han suspendido o aplazado cultos Columna o el Amor, además de los ya sabido en Vera-Cruz, Sanidad o Las Aguas. Y en paralelo a estas suspensiones, el Consejo le quita a Iván Roa el pregón de las Glorias y nombra en su lugar a Juan Mera. La suspensión de cultos y celebraciones que nos volverá a dejar de Semana Santa (la de la calle, la que motiva tantas reuniones, trabajo y preocupaciones) ha alcanzado ya a la romería del Rocío allá por el mes de mayo, suspendida también este 2021. Y pese a ello el Consejo de Cádiz sigue contando con que habrá pregón de las Glorias, ya veremos cuándo y dónde.

El Consejo necesita reconducir su camino, volver a arrimarse a las cofradías, liderar la situación como hizo al comienzo de la pandemia cuando puso su atención en ayudar a la ciudad y colaborar con quien lo necesitaba. Que si los contagios no dejan de crecer y de asustar, no es momento de presentar carteles; y si las cofradías no dejan de suspender y aplazar cultos (que eso es harina de otro costal, con perdón), lo coherente sería dejar de pensar en pregones.

Los cultos

Vaya por delante el respeto a las decisiones, la preocupación por la seguridad de los hermanos, la protección en estos tiempos que corren. Pero conste también que ante momentos tan complicados, ante períodos en los que la fragilidad de la humanidad sale a relucir, en los que la debilidad impera, deberían ser las cofradías las que respondieran con fortaleza, siendo el asidero al que recurrir. Siempre ha sido así a lo largo de la historia, entre otras cosas porque cada culto que se suspende son oraciones que no se elevan, sufragios que no se aplican, memorias que quedan en el olvido. Si las cofradías son siempre necesarias, en momentos delicados como el actual lo son todavía más; y por eso deberían estar.

La Cena

Una que sí va a estar es la hermandad de Santo Domingo, que ya anuncia sus cultos a partir del Miércoles de Ceniza. En La Cena aplicarán el triduo en rogativas por el final de la pandemia, bendiciendo la ciudad con el Santísimo el último día de cultos, implorando su protección. La cofradía ha diseñado junto a Cigarreras la programación para la Cuaresma en el santuario de la Patrona, donde habrá vía crucis claustrales de las dos imágenes cristíferas y veneración de los titulares. Los diálogos, por su parte, se desarrollarán este año el Domingo de Ramos. Trabajo, mucho trabajo por delante.

Cuaresma

Empiezan las hermandades a programar cómo transcurrirá la que puede ser la Cuaresma más difícil y vacía de la historia reciente, peor incluso que la de 2020. El Caído ha sido la primera en presentar su programación, que incluye la reapertura de su capilla del Parque el fin de semana del 13 y 14 de marzo. Y de cara a Semana Santa hay quien quiere montar el paso de palio al completo en el interior de su templo, y otros parecen apostar por altares que van a llamar sobremanera la atención. Confíemos en la buena labor de las mayordomías.

La Palma

Con la coronación de la Virgen de las Penas cada vez más tendente a un aplazamiento hasta 2022, en la cofradía han comenzado ya la obra social de la coronación, que permitirá a muchas familias de la Viña disponer de un cuarto de baño con unas mínimas condiciones de higiene y comodidad. La obra del primer cuarto de baño está en marcha, para alegría de los residentes de esa vivienda y no menos de los cofrades del Lunes Santo, felices por hacer tanto bien entre sus propios vecinos gracias a la coronación. Enhorabuena, y que sigan llegando obras.

Servitas

Hablando de coronaciones, en la orden que rinde culto a la Virgen de los Dolores van a celebrar a partir del Miércoles de Ceniza el décimo aniversario. Una efeméride que también se va a ver afectada de lleno por la epidemia, pero que incluye formación, cultos y algún que otro acto. Todo está a expensas de la evolución del Covid en las próximas semanas y meses, pero en San Lorenzo no quieren dejar pasar por alto que hace ya diez años que su titular luce el apellido Coronada. El deseo sería poder estrenar en este décimo aniversario el paso que están elaborando para las salidas en rosario de la aurora del 15 de agosto, un pequeño palio para cobijar a la imagen primitiva que en esta primera ocasión estrenaría la titular.

Vuelta a casa

Sin procesiones y vía crucis, y prácticamente sin cultos, la exposición sobre el patrimonio de las cofradías se anuncia en Sevilla como el gran atractivo de esta Cuaresma. De la mano de la Fundación Cajasol, garantía de éxito en este tipo de muestras y siempre muy pendiente del mundo de las hermandades, más de 250 piezas del patrimonio cofradiero hispalense podrá verse hasta el Domingo de Resurrección. Y entre las piezas a exponer estará la bambalina delantera del palio de la Virgen de las Penas, que por unos días volverá a la que fuera su casa, a las calles que solía pasear en la tarde del Jueves Santo. La Palma ha sido invitada a participar en esta muestra para recordar que el palio del Lunes Santo fue, un día, de Los Negritos. También estarán los respiraderos de la Amargura de Puerto Real, que en su momento pertenecieron a San Esteban.

EL DETALLE. El primer cartel

A falta de que el Consejo de Hermandades se decida a presentar el cartel de la Semana Santa, que ha sido aplazado varias veces y que también ha cambiado de sede, la asociación Porta Coeli firma el primer cartel de 2021; una curiosa obra pictórica firmada por Daniel Jiménez que incluye a un buen número de imágenes titulares de cofradías, representando cada una las estaciones del vía crucis y presidiendo la Virgen de la Quinta Angustia de Descendimiento. Un canto a una Cuaresma de interior.