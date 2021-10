La memoria histórica del Pilar

Esto fue lo mejor de la procesión del 7 de octubre, que dejó otras cuestiones por resolver. De todas ellas, la peor con diferencia es el desastre de protocolo Covid que imperó, especialmente en el tramo final del recorrido. Ya avisamos de la temeridad municipal de meter la procesión por Sopranis, por la estrechez de la calle y por lo que conlleva en las procesiones del Rosario; y las imágenes que muestran una calle atestada de gente que caminaba delante del paso y por medio del cortejo ponen en peligro la continuidad del culto público. No era día ni momento para las bullas, ni la ocasión (con la Virgen del Rosario en parihuela, cosa que no impidió determinadas coreografías) se prestaba a esas escenas vividas desde San Juan de Dios a la recogida. Las fuerzas de seguridad que estuvieron muy presentes durante el recorrido o la organización de la procesión fallaron estrepitosamente. Y eso que era la primera prueba ‘pos-Covid’…

Los tramos

Primer tramo. Parece que se avecina crisis en una cofradía, motivada por un asunto relacionado con el martillo. Esperemos que haya soluciones que eviten males mayores. Segundo tramo. No parece muy descabellado que la Virgen de la Salud pueda terminar protagonizando una procesión extraordinaria antes de que acabe el año. La ocasión, desde luego, no puede ser mejor. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Los faroles del nuevo paso del Nazareno deberían ser de plata de ley, como merece el Señor de Cádiz”. El segundo: “¿Cargadores de chaqueta y la junta en mangas de camisa?. Y el tercero: “No sé si es peor ir en la procesión o verla en la acera”. Cuarto tramo. Otro apunte del 7 de octubre: la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, también acudió a la función votiva, donde el PP hizo pleno de concejales y los socialistas casi lo lograron. También estuvo la portavoz de Cs, Lucrecia Valverde; y el no adscrito. Ni uno solo del equipo de gobierno. Quinto tramo. El martes, fiesta del Pilar, la tercera imagen en la calle (si no se cuenta el furtivo traslado de Angustias del Caminito). El Perdón recupera el rosario de la aurora presidido por su Dolorosa por las calles del Pópulo. Sexto tramo. ¿Ha habido enfado en alguna hermandad porque los pregoneros no eran de su nómina y encima coincidían los tres en la nómina de otra hermandad?