La fotografía bien parecería un cuadro costumbrista. Una pintura del mismísimo Sorolla o de nuestro Godoy. Fiesta del Rosario, podría llevar como título. Del 7 de octubre se resalta siempre lo que acontece durante la tarde, cuando la Virgen del Rosario se reencuentra con la ciudad, que este año ha llenado las calles más que los años anteriores. El paso, los nardos, la banda, el ajuar de la Virgen… Pero pocas veces se pone el foco en la mañana del Rosario, la fiesta matutina a la que acude la ciudad entera (Cabildo Municipal, Cabildo Catedralicio y obispo con una amplia representación del clero) a Santo Domingo a renovar el voto a la Virgen. El día de la Patrona es festivo en la ciudad, y lo es también en la Iglesia gaditana, que acude a Santo Domingo volviendo a llenar de hábitos blancos un claustro que quizás eche en falta la presencia de más dominicos, como se echan de menos a los franciscanos en el claustro de San Francisco, a los jesuitas junto al Seminario o a los carmelitas por la Alameda. Conversaciones entre seminaristas, risas entre sacerdotes, felicidad a raudales que enmarcan esta fotografía pintada por Lourdes de Vicente en la mañana del 7 de octubre.

La Patrona

Muy bien el aumento de exornos en la ciudad, sobre todo porque con ellos el Ayuntamiento demuestra más sensibilidad que años anteriores hacia la fiesta de la Patrona (¿habrá jugado un papel importante el nuevo hermano mayor de la Archicofradía?). Las luces en Sopranis y la alfombra bajo el balcón consistorial suman a lo que ya conocíamos; y el detalle del exorno floral en el Compás de Santo Domingo es todo un punto a favor del ideólogo (o ideóloga). Bien por la cantidad de público que llenó las calles de todo el recorrido, que quizás debería buscar espacios más amplios que Manzanares o Cobos. Bien por la calidad musical de la procesión, con Rosario delante haciendo un guiño a marchas procesionales dedicadas a Cádiz y con Maestro Dueñas detrás del paso. El repertorio es cuestión de gustos, aquí apostaríamos por más clásicos semanasanteros y menos cascabeleo…

La Patrona (II)

Las imágenes de la procesión de la Patrona por las calles de Cádiz / Jesús Marín

Mejorable el discurrir de la procesión, con excesivos cortes; daba la impresión de que las representaciones de las hermandades formaban una procesión y el Simpecado del Rosario con el paso otra diferente (cuando la última representación llegó a la puerta del Ayuntamiento el Simpecado aún no había asomado a la Catedral). Hay quien apuesta por reducir las representaciones de las cofradías al guión corporativo acompañado de dos o cuatro varas, lo que reduciría considerablemente el cortejo y quizás ayudaría a un discurrir mucho más ágil que el acostumbrado. Merece la pena darle una vuelta a esto para mejorar la procesión. Para analizar también el horario de la procesión, ¿sería mejor que saliera más temprano? Y debate grande tiene lo que ocurre cada año, y cada vez más exagerado, en Sopranis. ¿Es necesario? ¿Es auténtico y sincero?

Anuncios

O anunciantes, los que exportamos más allá de nuestras fronteras. Se quedó pendiente el pasado domingo felicitar en este rincón a Juan Antonio Casamitjana, Antoine Cas, por su designación como cartelista de la Semana Santa de Sevilla. Resulta que este año pregonó la fiesta principal hispalense un gaditano (José Joaquín León) y que el año que viene la anunciará visualmente otro. Y andábamos con ese orgullo de gaditano estos días cuando el jueves, de absoluta sorpresa, conocimos que otro de los nuestros, Juan Mera, va a pregonar la Semana Santa de Jerez. Nombramientos y designaciones que nos deben alegrar a todos los cofrades gaditanos y que dice mucho del arte y la calidad que hay aquí. Enhorabuena a los designados.

Rafa Iglesias

Ha creado mucha expectación su nombramiento como director espiritual del Consejo de Hermandades. Hay que decir en primer lugar que a Iglesias le han puesto el listón alto, porque es justo aplaudir la labor realizada por el agustino Marcos Peña el tiempo que ha asumido esta responsabilidad. Y dicho esto, hay que reseñar que Iglesias es un sacerdote muy cercano al mundo de las cofradías. Será más o menos cofrade (sabemos su pertenencia al Amor, Caído, Cigarreras y Vera-Cruz de Jerez), pero lo que sí ha demostrado es sensibilidad hacia esto que llaman religiosidad popular, cercanía, disposición e incluso valentía en favor de los cofrades. Y esa carta de presentación es más que suficiente. Mucha suerte en el camino (y ojalá que consiga grandes logros para las hermandades, empezando por cargarse el absurdo decreto del acompañamiento musical en traslados y otros cultos externos…).

Martillos

El capataz Manuel García Requejo. / Lourdes de Vicente

Que siguen dándose y quitándose en este inicio de curso. Esta semana hemos conocido el nombramiento del nuevo capataz de Angustias de Ecce-Homo (Manuel García Requejo, que puede ser la orma perfecta para ese palio) y la destitución del capataz del Nazareno de la Obediencia (Jacinto Dodero, en una decisión que se veía venir atendiendo a los precedentes electorales). Si las cuentas no fallan, quedan pendientes de adjudicar este paso del Sábado de Pasión, el de Humillación y los grandes misterios de Borriquita (donde se habla de que se designarán hasta tres cuadrillas distintas para el recorrido) y Las Aguas. Si no hay más sorpresas de aquí a Cuaresma...