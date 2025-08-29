Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa

Las imágenes históricas del Nazareno de Cádiz en Puerta Tierra

El Nazareno ha protagonizado en la tarde del viernes una estampa inusual: la Peregrinación Extraordinaria por los barrios de Extramuros de la ciudad con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, bajo el lema oficial 'Jesucristo, Puerta de la Esperanza (pasó por el mundo haciendo el bien)'.

Poco después de salir de Santa María, la imagen del Regidor Perpetuo de la ciudad dejó ya imágenes, de gran belleza, para el recuerdo, a su paso por la avenida Alcalde Manuel de la Pinta (Paseo Marítimo), junto a la playa de Santa María del Mar.

29 de agosto 2025 - 22:31

Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
1/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
2/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
3/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
4/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
5/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
6/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
7/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
8/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
9/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
10/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
11/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
12/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
13/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
14/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
15/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
16/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
17/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
18/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
19/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
20/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
21/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
22/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
23/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
24/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
25/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
26/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
27/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
28/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
29/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
30/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
31/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
32/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
33/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
34/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
35/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
36/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
37/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
38/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
39/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
40/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
41/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
42/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
43/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
44/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
45/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
46/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
47/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
48/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
49/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
50/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa
Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra
51/51 Las imágenes históricas del Nazareno en Puerta Tierra / Germán Mesa

También te puede interesar

Lo último

stats