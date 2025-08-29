Las imágenes históricas del Nazareno de Cádiz en Puerta Tierra

El Nazareno ha protagonizado en la tarde del viernes una estampa inusual: la Peregrinación Extraordinaria por los barrios de Extramuros de la ciudad con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, bajo el lema oficial 'Jesucristo, Puerta de la Esperanza (pasó por el mundo haciendo el bien)'. Poco después de salir de Santa María, la imagen del Regidor Perpetuo de la ciudad dejó ya imágenes, de gran belleza, para el recuerdo, a su paso por la avenida Alcalde Manuel de la Pinta (Paseo Marítimo), junto a la playa de Santa María del Mar.