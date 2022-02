El hombre que venció a Hacienda

Hace días que recibió la notificación, que leyó con enorme alegría y la satisfacción del deber cumplido y otro servicio más realizado en beneficio de las hermandades. Optó por la prudencia, la que requiere el posible recurso que puede interponerse en el próximo mes, la que no tuvo Sevilla para dar la noticia. El presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, es el gran valedor de la resolución judicial que tumba el deseo de Hacienda de aplicar el 21% de IVA a la venta de sillas en la carrera oficial. Él fue quien, al conocerse la notificación de la Agencia Tributaria, lideró la batalla que no cesó cuando Hacienda, por partida doble, le denegó el recurso a las cofradías. Él fue quien no tuvo escrúpulos a la hora de colaborar con sus compañeros presidentes y explicarles qué defensa iba a seguir para procurar que el tribunal se decantara a su favor. Y esa defensa, esos consejos dados a otras ciudades, ha derivado en esta ausencia de IVA decretada en primera instancia.

Jurado ha sabido en este asunto aunar a la perfección su doble cualidad de abogado de profesión y presidente del Consejo por vocación cofradiera. Como hace tantas veces, tantos días, cada vez que suena el teléfono con algún asunto espinoso que le traslada alguna hermandad, con cualquier gestión ante terceros que requiere un hermano mayor, con cualquier consulta desde Hospital de Mujeres, con todo aquello, en definitiva, en lo que él pueda prestar la ayuda que se le solicita.

El presidente dio con la tecla del caso, con las dos o tres claves que han sido fundamentales a la hora de presentar el recurso; y lo compartió con sus iguales, para que todas las ciudades pudieran hacer frente a esa reclamación de Hacienda que el Tribunal Económico Administrativo ha tumbado de manera categórica por su falta de solidez.

Al igual que la intentona con las cofradías de Sevilla en 1999, si el fallo judicial no se recurre o ese recurso no prospera, pasará a la memoria cofradiera este segundo intento por cobrar el IVA de la carrera oficial. Y en este segundo caso, la figura de Juan Carlos Jurado será clave para explicar lo ocurrido.

Las sillas

Satisfechos con la resolución respecto al IVA, el Consejo tiene a la vuelta de la esquina un problema derivado. En base a la reclamación de Hacienda, las sillas de la Semana Santa de este año se están vendiendo precisando en los tiquets el precio de la silla y el IVA correspondiente. Y eso conllevará a que una vez sea firme esta resolución judicial que mantiene a las hermandades exentas de tributar el impuesto, habrá que devolver a los abonados y usuarios ese 21% que han pagado de más para 2022. La estimación del Consejo es que esto no ocurra hasta después de Semana Santa, teniendo en cuenta el plazo de un mes que tiene Hacienda ahora para recurrir y las posteriores comunicaciones que al respecto recibirán las hermandades gaditanas; por lo que el reparto económico de las cofradías se antoja algo más lento o tardío este año. Un mal menor.

El vía crucis

Los distintos anuncios conocidos esta semana respecto al vía crucis general de hermandades del 7 de marzo vuelven a confirmar que el acto goza de plena salud y que las cofradías designadas por el Consejo cada vez ponen más empeño y esmero en el traslado de sus titulares a la Catedral. En el caso de Sentencia, lo evidencia la apuesta por trasladar a la imagen el viernes y no el lunes, la petición de una muy curiosa parihuela (del Nazareno de San Fernando), o el cambio de túnica previsto entre el traslado del viernes y el vía crucis del lunes.

En el lado negativo, hay que lamentar que el Consejo se haya apropiado de la edición del cartel conmemorativo que inició en su día La Cena por su cuenta y que ya han incluido en Cobos como parte del vía crucis. Una lástima que se pierda esa opción personalidad de cada hermandad.

Santiago

Hablando de vía crucis, todo apunta a que la iglesia de Santiago vuelva a sacar este año a la calle al Cristo de la Salud, el magnífico Crucificado atribuido a José de Arce, por las calles del centro. Hay que recordar, además, que esta imagen fue la última que vimos por las calles de la ciudad antes de que la pandemia nos encerrara y diera un portazo inolvidable al culto externo en plena Cuaresma de 2020. Bien por Santiago, el Seminario y Ricardo Jiménez.

Las hermandades y sus casas

Varios son los hechos que hablan de la buena salud de la que gozan las hermandades, y también del cambio de hábitos que se viene produciendo entre los cofrades contemporáneos. Uno más que evidente es la preocupación porque los hermanos dispongan de un espacio lo más agradable y acogedor posible en el que puedan reunirse y convivir para ir creciendo como hermandad. Constantes vienen siendo en los últimos años las obras de mejora, los nuevos alquileres y las operaciones de compra de locales que se convierten en casa de hermandad. El último ejemplo se vio el viernes en La Cena, que presentó a los hermanos el resultado de las obras que han realizado en los últimos meses en el local de la calle Sopranis para dotarlo de nueva casa de hermandad donde, entre otras cosas, celebrar los cabildos. Algo similar ocurrió también en el Perdón, que ha realizado una gran obra en su casa de Ruiz de Bustamante. El patrimonio inmueble pasa a ocupar una parte importante de la preocupación de las cofradías; esperemos que sea la siembra de grandes cosechas del futuro.