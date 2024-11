Los guiños cofrades del Papa Francisco

Acaba de publicar el Papa Francisco una nueva encíclica (Dilexit nos, sobre el Corazón de Jesús) que ciertamente deja pasajes que se pueden conectar directamente con la realidad de las hermandades. Francisco habla, en concreto, del Corazón de Jesús y de sus representaciones; pero su escrito, sus afirmaciones, sin duda van más allá de esta representación concreta. Uno entiende que el Papa comprende y apoya eso que llaman religiosidad popular cuando habla del “atractivo” de las imágenes.

“No es que ante las imágenes de Cristo haya que pedirles algo a ellas, o que haya que poner la confianza en las imágenes, como antiguamente hacían los paganos, sino que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos prosternamos, adoramos a Cristo”. “Es más, alguna de esas imágenes podrá parecernos poco atractiva y no movernos demasiado al amor y a la oración. Eso es secundario, ya que la imagen no es más que una figura motivadora, y, como dirían los orientales, no hay que quedarse en el dedo que indica la luna. Mientras la Eucaristía es presencia real que se adora, en este caso se trata sólo de una imagen que, aunque esté bendecida, nos invita a ir más allá de ella, nos orienta a elevar nuestro propio corazón al de Cristo vivo y unirlo a él. La imagen venerada convoca, señala, transporta, para que dediquemos un tiempo al encuentro con Cristo y a su adoración, como nos parezca mejor imaginarlo. De este modo, mirando la imagen nos situamos frente a Cristo, y ante él el amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio”, añade.

Y dicho esto, empiezan los dardos en ese escrito de Francisco. “Una forma de devoción más abstracta o estilizada no será necesariamente más fiel al Evangelio, porque en este signo sensible y accesible se manifiesta el modo como Dios ha querido revelarse y volverse cercano”. También se acuerda el Papa de los jansenistas, “que miraban con desprecio todo lo que fuera humano, afectivo, corpóreo, y en definitiva entendían que esta devoción nos alejaba de la purísima adoración al Dios altísimo”, recordando en este punto al Papa Pío XII, “que llamó falso misticismo a esta actitud elitista de algunos grupos que veían a Dios tan alto, tan separado, tan distante, que consideraban peligrosas y necesitadas de un control eclesiástico las expresiones sensibles de la piedad popular”.

“Debo advertir que dentro de la misma Iglesia renació con nuevos rostros el dañino dualismo jansenista. Ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas, pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos de la fe cristiana, y que ignoraba la verdad de “la salvación de la carne”, afirma el Pontífice, que al hilo de esta cuestión lanza otro dardo a las comunidades y pastores “concentrados sólo en actividades externas, reformas estructurales vacías de Evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos”. Ahí queda eso.

“Ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura”, traslada también Francisco en una encíclica que recomendamos leer a todos los cofrades. Y, como no, a muchos seglares y sacerdotes.

Recorridos

Las imágenes de la cofradía del Prendimiento este Lunes Santo en la Semana Santa de Cádiz de 2024 / Lourdes De Vicente

Los que algunas cofradías han buscado para salirse del cabalgatismo que suponen algunas vías, especialmente San Francisco. El Lunes Santo, Prendimiento ‘huye’ de ese embudo que formarían las cuatro del día, al unirse a San Francisco desde Columela La Palma, y saldrá del Carmen recorriendo toda la Alameda, Argüelles, Plaza de España y Canalejas hasta llegar a Nueva. Sin duda, la hermandad ganará en comodidad, además de la vistosidad de ver una cofradía penitencial por esos rincones tan especiales que este pasado julio ya lucieron sobremanera al paso de la Virgen del Carmen. Y el Martes Santo baraja Sanidad la opción de bajar por Beato Diego hasta Diputación y discurrir también por Canalejas al salir de la carrera oficial, saliéndose así del tapón que forman las hermandades de este día y que no han encontrado, a priori, modo de solucionarlo.

Se agradecen, sin duda, estas muestras de cierta valentía y de falta de encorsetamiento para buscar un mejor desarrollo de los días. Y se echan en falta algunas decisiones más de este tipo.

Comisarios

Ahora resulta que el planteamiento que va a incorporarse a la actual norma diocesana para permitir la celebración de cultos externos cuando una cofradía quede intervenida y en manos de un comisario es visto con recelo, o directamente rechazado, por muchos. Lo triste de esto no es que estén en contra de que una cofradía intervenida procesione, sino que temen que la aplicación de esta norma dé lugar a jugarretas de curas o a nombramiento de comisarios poco apropiados para la labor. En fin, que parece que este cambio normativo (que nos igualaría a otras diócesis cercanas como Jerez o Sevilla) no es tan esperado o deseado como pareciera. Lo más llamativo es que hubo hermanos mayores que firmaron a favor de este cambio normativo y ahora dicen estar en contra.

Borriquita

La hermandad de San José ha decidido variar este año el día de la salida de su titular con motivo de Cristo Rey. La culminación del Año de la Eucaristía ese día motiva el cambio, que adelanta la salida del Señor de la Paz por las calles de extramuros a la tarde-noche del sábado 23 de noviembre, para poder participar la parroquia de San José en la clausura del Año de la Eucaristía en la jornada del domingo. Aunque sea un cambio accidental, habrá que estar atentos a ver si ese formato gusta más que el de la mañana de domingo para esta salida que habitualmente cierra el año procesional en Cádiz.

EL DETALLE. La Semana Santa explora nuevos caminos

Prueba del palio de Las Aguas por la calle Columela.

La cofradías de Las Aguas regaló un rato de cofradías el pasado fin de semana por las calles del centro, donde pudo verse la parihuela del paso de palio recorriendo el Palillero y Columela. Hasta allí llevaron la estructura del paso de la Virgen de la Luz para confirmar, debido a su anchura, que podrá recorrer Columela en la noche del Miércoles Santo desde Palillero a San Francisco, lo que supondrá un recorte en el itinerario de regreso y que reafirma que Columela será muy transitada la próxima Semana Santa. Medinaceli o La Palma abrieron el camino de esta calle hace unos años, y Descendimiento viene reafirmándolo los últimos Jueves Santo; ahora serán al menos media docena de hermandades las que la recorran en 2025. La Semana Santa sigue explorando nuevos caminos.