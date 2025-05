La Esperanza de los mayores

¿Merece la pena ‘mover’ a las imágenes? ¿Hubiera tenido sentido que la Virgen de la Esperanza recorriera en procesión extraordinaria por las calles de la ciudad en este Año Jubilar especialmente dedicado a esta advocación? ¿Hay algún daño en cumplir con el propósito para el que nacieron las cofradías, aunque haya algunos ‘cofrades’ que renieguen de ello? La imagen vale más que mil palabras, y si hay algún hermano del Nazareno del Amor o alguien que dude respecto al sentido que tienen las misiones escolares (o de cualquier tipo, siempre que se organicen y convoquen con un mínimo de sentido), que encuentre la respuesta en este encuentro que estos días de visita de la Esperanza del Amor a las Carmelitas se ha producido. Es uno de tantos, de niños, mayores y jóvenes que han tenido la oportunidad de acercarse a la Esperanza a lo largo de esta semana, desde que la Dolorosa del Lunes Santo llegara al colegio hasta su regreso a San Francisco en la tarde del viernes. Por algo hermandad y colegio repiten la iniciativa cuatro años después.

Recorremos el siglo XXI, pasamos ya su primer cuarto, y las cofradías siguen teniendo la misma vigencia -cuando no más- que en el momento en que fueron fundadas.

El Consejo

Ha confirmado Juan Carlos Jurado lo que se esperaba: que repetirá como candidato a la presidencia del Consejo. Lo normal es que no haya oponente alguno, y que Jurado obtenga una amplia mayoría (no la unanimidad, porque ya sabemos de al menos dos cofradías discordantes) para seguir cuatro años más al frente de la institución. No esconde en el escrito el presidente el dolor que le ha producido la resolución del Obispado (experto en dar de lado al que no interesa cuando se ve en la obligación de defender al que interesa), lo que significa que las hermandades andan de suerte por su decisión, que otro hubiera cogido las de Villadiego y que Hospital de Mujeres arregle lo que Hospital de Mujeres ha destrozado con su inacción, su nula capacidad de mediación y su asidua mirada a otro punto cuando toca remangarse y ponerse del lado de las hermandades. En fin, que el futuro del Consejo queda encarrilado con el anuncio de Jurado, lo cual consideramos una gran noticia en los tiempos actuales. Mucha suerte.

El Consejo (II)

Una vez sabido que Jurado va a repetir, queda ahora por conocer si habrá opositor (que parece que no) y qué equipo acompañará al actual presidente. En este punto, empiezan a sonar nombres interesantes en la ciudad. Se escucha con fuerza la posible incorporación de dos antiguos hermanos mayores precedidos por el reconocimiento al cargo que desempeñaron, uno del Domingo de Ramos y el otro del Lunes Santo. Suena también uno de los grandes responsables del devenir estos últimos tiempos de una de las cofradías más saneadas y activas de la ciudad, así como uno de los perfiles siempre interesantes para la gestión de una hermandad (a pesar de que en su hermandad decidieran torpemente prescindir en la última cita electoral, por otros intereses que no vienen al caso). En el lado contrario, parece que del actual equipo se caerá uno de los que ha sido hombre fuerte de Jurado, así como varios de los rostros femeninos que hasta ahora había en la permanente. La pinta, en general, es positiva; ahora que confirmen el sí todas las incorporaciones...

Vera–Cruz

El Lignum Crucis de Vera-Cruz, saliendo de San Francisco. / Lourdes De Vicente

Le faltó tiempo a la hermandad para difundir el decreto de la Vicaría General que manda a la basura el expediente del Consejo; es decir, que deja sin efecto el expediente iniciado en su día. Más allá del conflicto hermandad–Consejo (del que siempre nos hemos mantenido al margen, más allá de los ataques, insultos y descalificaciones recibidas) la resolución deja algunas claves. Entre otras, la confirmación de la absoluta incompatibilidad de ser hermano mayor y miembro de la Delegación Diocesana; incompatibilidad manifiesta en la posición del delegado diocesano, que se ha inhibido en el proceso porque la hermandad enfrentada al Consejo la preside el segundo de su equipo.

Hay que reseñar que el Obispado aprovecha una laguna temporal para evitar entrar en el fondo del expediente, siendo llamativo que al final de cuentas, y con todo lo que ha llovido desde el Lunes Santo de 2024 (sobre todo por parte de aquellos que no han perdido aliento en sus exabruptos, insultos y amenazas), sea una diferencia de criterios respecto a los plazos legales lo que haya provocado el carpetazo dictado por Palacio.

Dicho esto, la resolución no tiene carácter definitivo, por lo que habrá que esperar posibles nuevos recursos...

María Auxiliadora

El próximo sábado celebrará Salesianos la salida procesional de su titular. Y lo hará con una novedad importante, al prescindir el cortejo de los pasos procesionales de San Juan Bosco y Santo Domingo Savio. Las imágenes van a salir, pero en las parihuelas creadas en su día para la participación de los patronos en el Corpus, ante el mal estado de conservación de los pasos de estos dos santos salesianos. En principio, parece una decisión, más que acertada teniendo en cuenta la cuestionable presencia de esos dos pasos en la procesión de María Auxiliadora; por no hablar de la escasa (por no decir nula) calidad artística del paso de Domingo Savio.

Los Patronos

Imágenes de la celebración del Corpus en Cádiz / Jesús Marín

Y hablando de pasos y de los Patronos de la ciudad, cobran fuerza los rumores de que este año habrá una novedad importante en la procesión eucarística del 22 de junio. Dicen que no saldrán las imágenes de Santa Cruz, que serán sustituidas por las de La Roldana, nada menos. Y dicen también que no saldrán en parihuelas separadas, sino las dos juntas en un solo paso procesional, que incluso habría sido ya solicitado a la hermandad en cuestión.