Días para la Esperanza

El mundo lo necesita, como ese agua de mayo que llegó con la Semana Santa, aunque las cofradías se quedaran mayoritariamente en casa. Todos la necesitan, en cualquier cuestión de su día a día, por trivial o trascendental que sea. Y en estos días, la advocación florece como nunca, como un pequeño oasis en mitad del frío diciembre. Son días en los que las miradas se vuelven a la Madre, en medio de toda la vorágine centrada en el Niño que viene en camino.

La Esperanza cobra esta semana más fuerza que nunca, el arrebatador verde que en Cádiz se traduce en el Amor de San Francisco, en el recuerdo a la Fábrica de Tabacos en Plocia, y en el último resquicio que les queda a unos hermanos (los del Huerto) que siguen sufriendo un castigo inconcebible e inexplicable; Esperanza sin cultos en San Severiano, otro año más, a la espera confiada de que más pronto que tarde Santa Catalina pueda abrir de par en par.

Esperanza acompañada de los villancicos del coro del Carmen y arropada por las luces de Navidad. Y Esperanza plantada a los pies de la Patrona, metáfora absoluta de lo que este 18 de diciembre representa para toda la ciudad.

El Huerto

El fallido traslado a La Palma de la hermandad del Jueves Santo (posiblemente por una gestión también un tanto fallida por parte de las dos cofradías, que no han hecho los deberes de la manera más óptima) ha provocado que estos días vayan a pasar sin pena ni gloria, con unos cultos que quedan aplazados ante los inconvenientes –inexplicable– que encuentran en San Severiano para celebrar cultos (¿de verdad la solución que se les ha dado era celebrar una misa el miércoles a las cinco de la tarde?).

Toca seguir remando contra la tempestad por parte del equipo de Ignacio Robles y el resto de hermanos, que han sido convocados a cabildo el 17 de enero (y en Santa Catalina) para darles todo tipo de detalles de la situación actual, de las gestiones hechas desde la toma de posesión de la actual junta de gobierno, y del acuerdo alcanzado (y entendemos que firmado) con el Obispado para la cesión de la antigua capilla de Capuchinos. Todo ello mientras se trabaja en la tramitación para obtener los permisos que permitan hacer la ansiada obra de la puerta de salida.

Hay que agarrarse a la esperanza, nunca mejor dicho.

Santa Cruz

Hablando de iglesias, sorpresa desagradable la que protagoniza estos días la parroquia de Santa Cruz con su repentino cierre. Los que frecuentan la Catedral Vieja dicen que las filtraciones eran considerables después de las últimas lluvias intensas, lo que ha hecho saltar las alarmas ya que recientemente se intervino en las cubiertas precisamente para garantizar una correcta evacuación del agua de lluvia. Hay que confiar en que los estudios que está realizando el Obispado deriven en una solución fácil y pronta, porque en caso contrario (es decir, un cierre más prolongado) estaríamos ante un problema mayúsculo, habida cuenta de la concurrencia cofradiera de este templo (Sanidad, Medinaceli, Aguas, Perdón y Santo Entierro, nada menos).

2025

Andan en el Obispado trabajando en una propuesta para celebrar el Jubileo de la Esperanza y el 75 aniversario del Dogma de la Anunciación el próximo año. La magna celebración del pasado fin de semana ha llevado a pensar en una posible procesión similar en Cádiz en 2025 con patronas de la diócesis, que sería algo realmente llamativo y peculiar. Pero no parece que las intenciones de Hospital de Mujeres vayan por ese camino (al menos, a priori). La idea puede girar por la convocatoria de besamanos extraordinarios de las Patronas en torno al 15 de agosto (fiesta de la Asunción) y posiblemente en rosario públicos o iniciativas similares. Pero no anda el Obispado muy por la labor de procesiones extraordinarias; de hecho, todo hace indicar que no va a autorizar una que ya se había solicitado, y que encajaba perfectamente en las celebraciones de 2025.

La Magna de Sevilla

Hablando de la procesión del pasado 8 de diciembre en Sevilla y del congreso internacional de hermandades de los días previos, hay que destacar las diferentes pinceladas gaditanas que han podido verse por allí. Además de la presencia del delegado diocesano de hermandades y del presidente del Consejo de la capital en las conferencias, una de ellas presentada por el obispo Zornoza, se pudo ver el fin de semana en Sevilla la toca de la Virgen de las Penas, como ya referíamos el pasado domingo; el coro de Julio Pardo cantando a la Esperanza de Triana, que se ha convertido ya en algo habitual; o conocidos cofrades gaditanos como el vestidor Rafael Gómez y el veterano Manolo Bernal en el cortejo de la Macarena. Sin olvidarnos de Paco Cintado dirigiendo el coro y la orquesta en las misas del congreso. Mucho Cádiz.

María Auxiliadora

El martes será llevada la Virgen de Salesianos al hospital Puerta del Mar, en una visita sin precedentes porque nunca antes una imagen había entrado en el centro sanitario público (entre otras cosas, porque las dimensiones de los accesos lo ponen muy complicado). Más allá de las horas que esté en el hospital y del acto programado con los pequeños hospitalizados, será llamativo ver a la Virgen de regreso recorriendo los distintos patios interiores de toda la barriada que separa el hospital de la Avenida María Auxiliadora y el colegio salesiano.