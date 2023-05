Un decreto fuera de lugar

No ha tardado mucho la nueva Delegación Diocesana en cometer el primer traspié, en elegir el camino equivocado en esta relación que tan fácil debiera ser y tanto se empeñan en complicar a veces entre hermandades e Iglesia (local). El decreto dado a la cofradía del Caído en relación al traslado de la Virgen de los Desamparados el pasado domingo a la residencia Fragela es un auténtico despropósito, tanto en el fondo como en las formas. Ay! las formas, eso tan importante en las cofradías y en la Iglesia que en este caso saltan por los aires cuando se introduce una amenaza expresa a la cofradía apoyada además en un supuesto capricho. ¿En qué norma superior, en qué artículo de la norma diocesana o en el Código de Derecho Canónica viene recogida esa sanción de un mínimo de cinco años a una hermandad por no acatar un decreto? ¿Qué tipo de autoridad es la que tiene conferida la Delegación Diocesana (formada por laicos, recuerden) sobre el modo en que una hermandad debe realizar el culto? ¿Por qué amenazan al Caído con cinco años sin cultos externos y no tres años, o siete, o diez? ¿Quién establece ese plazo, y en base a qué? ¿Qué tipo de relación de la autoridad eclesiástica es esa de restringir, prohibir y amenazar de manera tan aleatoria, tan poco justificada y tan rotunda?

El decreto ya comunicaba la imposibilidad de llevar acompañamiento musical, ¿era necesario insistir en este aspecto e incluir la expresa amenaza de castigo, como si las hermandades fueran alumnos de Jardín de Infancia?

El despropósito es de tal calibre que la Delegación Diocesana se ha atribuido una cualidad de la que -que sepamos- no se ha pronunciado ningún teólogo, liturgista ni experto musical. Un nivel superior al resto de los mortales para diferenciar entre música vocal o instrumental a la hora de fijar el acompañamiento posible al traslado de una imagen sagrada. De ahí que impongan “exclusivamente voces” de un grupo coral para acompañar a la Virgen de los Desamparados, como si la Iglesia hiciera distinciones entre voces, guitarras, trompetas y tambores a la hora de definir dónde se pueden usar unos instrumentos y dónde otros.

El texto del decreto de marras es tan ridículo que asusta. Y asusta porque traslada restricciones y limitaciones cuya base normativa no se especifica. Solo se hace mención a un artículo, el 23 de la norma diocesana de Hermandades, cuyo punto segundo establece que para la celebración de actos externos no previstos en los estatutos de una hermandad “deberá solicitarse previamente autorización al Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías, por conducto ordinario”. Y nada más. Y sobre todo nada de que el delegado dictaminará bajo qué forma debe hacerse ese culto externo.

Y asusta también porque el decreto viene dado por un órgano cofradiero compuesto por cofrades, que deberían ser más sensibles al modo de celebrar las cosas los cofrades. Porque los cofrades deberíamos apoyar que si tenemos que trasladar a una Virgen de un sitio a otro, mejor hacerlo con música que en silencio. Y si se quiere evitar una procesión extraordinaria encubierta en Cádiz o en cualquier otro punto de la diócesis, que se haga; pero no a costa de una norma caprichosa fijada a criterio del de turno. O los de turno.

Sobre todo porque si en estos próximos días se traslada otra imagen por la calle y además de voces suena una guitarra, por poner un ejemplo, a ver qué cara se nos queda –una vez más– a los cofrades.

Qué mal suena todo esto.

Semana Santa

Han comenzado en el Consejo las reuniones de balance de cada una de las jornadas de la Semana Santa. Por ahora, dicen que todo está transcurriendo con normalidad, con análisis positivos de cada jornada; incluido –o empezando por– el Domingo de Ramos, donde tras la tempestad que ocasionó el decreto de orden de paso del Consejo (con comunicados públicos incluidos) ha llegado la calma de una jornada que se adapta mejor con La Cena tercera y el Despojado cuarta que al revés. En estos próximos días se completará la ronda de reuniones, a partir de la cual el Consejo empezará a definir la Semana Santa de 2024, con los interrogantes de Medinaceli (cuyo traslado a la Madrugada deberá confirmarse tras las elecciones convocadas para julio), Nazareno de la Obediencia (si va a seguir o no en la jornada del Sábado de Pasión) y El Huerto (cuya situación sigue absolutamente paralizada más de un mes después de haber finalizado la Semana Santa).

Los obispos

En medio de la lógica sensación negativa que pueden generar casos como el decreto del Caído o la parálisis del Huerto, hay que destacar el apoyo que los obispos del Sur (los responsables de todas las diócesis de Andalucía, además de Canarias, Cartagena y Tenerife) han querido mostrar en su última reunión, celebrada a principios de esta semana en Córdoba. Han querido los obispos –Zornoza incluido– “mostrar la fuerza evangelizadora que tiene hoy la piedad popular y ofrecer orientaciones para su presencia en la sociedad”. “Conscientes de que, en nuestro tiempo, el secularismo y la descristianización afectan también a las realidades y expresiones de la piedad popular, los Obispos quieren recordar el lugar importantísimo de las expresiones de piedad popular en la vida cristiana y ayudar a que sirva de impulso, con toda la Iglesia, para una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría que brota del encuentro vivo con Jesucristo y su Madre bendita”. Sirvan estas palabras, que se ampliarán en las próximas semanas con la publicación de una carta pastoral específicamente dirigida a la realidad cofradiera, para levantar el ánimo de los cofrades… y para que determinados curas (y laicos) se las apliquen.

Expiración

La hermandad del Viernes Santo está que no para. A la primera fase del palio de Victoria que estrenara en Semana Santa y el retablo en la Castrense bendecido en Cuaresma se une ahora el proyecto de adquisición de una casa, con lo que la cofradía resolvería los problemas que arrastra desde que tuvo que abandonar precipitadamente la sede de Regimiento de Infantería. Con carácter de urgencia ha convocado la junta de gobierno que preside Elisa Montero un cabildo para el día 26 en el que presentará el proyecto de adquisición de esa nueva casa, sumando una cofradía más que atiende a la importancia patrimonial que supone hacerse con este tipo de bienes inmuebles en propiedad. Suerte en la difícil aventura.

EL DETALLE. Gloria para las glorias de María

No sólo de procesiones vive el cofrade, ni solo de Cuaresma se alimentan las priostías. El buen trabajo de las hermandades sigue regalando estampas que además de mostrar el buen gusto imperante hablan por sí solas de la salud de unas corporaciones cada vez más preocupadas en el desarrollo de sus cultos, en dejarse la piel con cada ingrediente para acercar más lo humano hacia lo divino. Gloria al buen trabajo, como el que ha derrochado estos días Desamparados. Gloria a las glorias.