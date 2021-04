Hacia atrás, ni para coger impulso, dicen en la cofradía de La Palma. Y el revés de la coronación no iba a ser menos. La noticia oficializada el sábado de que la Virgen de las Penas tendrá que seguir esperando para presidir una ceremonia que estaba prevista para el próximo 14 de agosto y que el coronavirus ha obligado a aplazar ha provocado una lógica decepción en el seno de la hermandad; pero la junta de gobierno que preside Francisco Javier Lucero ya trabaja en la reorganización de todos los actos y cultos que estaban previsto para seguir recorriendo el camino, más largo de lo previsto, hacia la coronación.

De hecho, en la hermandad del barrio de la Viña ya tienen algo claro: “No habrá coronación, pero el 14 de agosto será un día festivo en La Palma”, tal y como anuncia su hermano mayor, que avanza que se está preparando “un día bonito en el que de alguna manera volveremos a marcar esa cuenta atrás para la coronación, como hicimos el año pasado”.

La nueva fecha de la ceremonia no está cerrada aún; la junta de gobierno aún no se ha sentado para abordar esta cuestión, “y tenemos que estar pendientes también de la evolución de la pandemia”. Pero a nadie se le escapa que todo podría demorarse un año. Literal. Hasta el 14 de agosto de 2022. “Es cierto que el calendario de la propia hermandad ya de por sí deja poco margen durante el año, así que las fechas están muy contadas”, comenta al respecto Lucero, que recuerda los distintos cultos de Cuaresma, a la Virgen de la Palma, eucarísticos o de difuntos que tiene la hermandad.

Lo que tiene también claro la cofradía viñera es que la coronación no podía hacerse de cualquier forma o a cualquier precio. De hecho, Francisco Javier Lucero asegura que nunca se ha contemplado otra posibilidad que no sea celebrar este acontecimiento tal y como inicialmente estaba previsto. “Queremos una coronación en la que no haya restricciones, distancias de seguridad, aforos ni ningún impedimento para que ningún hermano ni nadie que quiera se quede sin participar”, afirma.

“Nosotros somos muy conscientes de las limitaciones porque estamos en La Palma y por las dimensiones de la iglesia lo estamos viviendo en el último año; vemos a gente que no puede asistir a cultos y actos de la hermandad, gente siguiendo la misa en la calle detrás de la reja porque dentro no se cabe. Y eso es duro, y difícil de gestionar”, añade el hermano mayor. Y ante esta realidad que la cofradía del Lunes Santo vive muy de cerca, “era imposible plantear una coronación el 14 de agosto en La Palma, por ejemplo”. “Y tampoco íbamos a llevar a la Virgen de manera privada a la Catedral porque todo eso no está en el adn de la hermandad”, sigue indicando.

Así las cosas, la cofradía replanteará toda la programación que tenía cerrada para estos meses previos al 14 de agosto. “No queremos que quede todo en el limbo hasta contar con una nueva fecha, así que vamos a reestructurar los actos previos a la coronación: dos exposiciones, conferencias, el traslado de la Virgen, pregón, besamano, presentación del cartel… Dejaremos algunas cosas e incorporaremos otras nuevas”, avanza Lucero respecto a esa hoja de ruta que tiene que reiniciarse en La Palma para una coronación pendiente de nuevo de fecha.