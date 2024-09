La cofradía de extramuros

Cádiz/Las Aguas busca en estos cuatro años afianzarse en el barrio de El Pópulo, con una nueva casa de hermandad más cercana a Santa Cruz, con una mejor ubicación de los titulares en el interior del templo y con una mejora del propio altar de tan destacadas imágenes de Buiza. El Huerto está ultimando las maletas para ‘mudarse’ al barrio de La Viña, cambiando de tercio en su historia y pasando a ser cofradía del centro, como en sus incipientes orígenes. Lejos de cobrar protagonismo y de ganar peso, influencia y hermandades, extramuros se queda sin cofradía; la despoblación morada, al contrario que en cualquier otra ciudad.

Y en medio de esta falta de hermandades está el Despojado, que sigue abriéndose camino desde Salesianos y que sigue acercándose a los barrios de extramuros y a unos templos sin imágenes para hacerse presente allá donde ninguna otra hermandad acude. En esta ocasión lo ha hecho con la Virgen de la Concepción, que este fin de semana ha estado en Puntales, encontrándose con la gente de ese barrio y la feligresía de la parroquia más remota de la ciudad.

Carrera oficial

La reconversión de la carrera oficial no tiene ya vuelta atrás. El proyecto de desmantelar la plaza del Palillero, que sí tiene pendiente un diseño definitivo para 2025 (esperemos que el Consejo y el Ayuntamiento acierten en el trazado que habiliten para el paso de hermandades), y abrigar con nuevos palcos San Juan de Dios está ya aprobado y en vías de ejecución por parte del Consistorio, que en esta ocasión no ha puesto pega alguna a la intención de las hermandades. Las consecuencias de este recorte de la carrera oficial para terminar en la desembocadura de Palillero y no en mitad de la cuesta de Novena empezarán a conocerse este lunes, cuando dan inicio las reuniones de acoplamiento. La primera jornada en analizar la nueva carrera, con permiso del Viernes de Dolores, será el Miércoles Santo, donde curiosamente dos de las cofradías (Cigarreras y Caminito) votaron en contra del cambio. Por cierto, que también lo hicieron dos del Martes (Piedad y Caído), una del Jueves (Nazareno) y la de la Madrugada (Perdón); mientras que las dos abstenciones fueron de Vera–Cruz y Buena Muerte.

El pregonero

El pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2025, Miguel Ángel Sastre. / Jesús Marín

Nadie puede decir que esperaba el nombramiento de Miguel Ángel Sastre como pregonero de la próxima Semana Santa. Desde luego, a la permanente de Juan Carlos Jurado no se le puede achacar falta de valentía, a tenor de algunos de los últimos nombramientos que han venido haciendo. Sastre dio el viernes muestras de su pasión por la oratoria y de su dominio de las intervenciones en público; pero ahora tiene lo más difícil, plasmar la Semana Santa que tanto conoce, la que todos los años se ha pateado cirial en las manos, la que le hace saber el nombre y el autor de prácticamente cualquier marcha procesional con solo escuchar el primer acorde, esa que le hizo nacer una Madrugada y vivirla desde pequeño. El congresista se enfrenta al discurso más importante de su vida. Felicidades de antemano.

El cartelista

En la misma línea que con los atriles, es de justicia reconocer al Consejo de Juan Carlos Jurado el acierto en la elección de los cartelistas que durante los últimos años vienen anunciado nuestra Semana Santa (y si no, miren la que se lía en otras fiestas de la ciudad donde aún andan perdidos en esto de los carteles). Raúl Berzosa es toda una eminencia en la pintura religiosa, y Cádiz tendrá la suerte de que con el cartel de la Semana Santa del próximo año ‘reaparecerá’ en estos ruedos de los que su alta carga de trabajo le obliga a estar alejado. En esto del cartel y en el pregón hay, además, una gran virtud de las designaciones: detrás de cada elegido hay varios nombres de posibles, lo que garantiza que tanto uno como otro anuncio tienen futuro.

El Consejo

Hablando del Consejo, anunció el presidente en el nuevo programa de cofradías que se estrenó este miércoles que al final de este curso (el 25 o 26 de junio, avanzó Jurado) habrá elecciones en el Consejo de Hermandades. A priori, parece lógico que el actual presidente opte a la reelección, pero para ello necesitará de la aprobación del delegado diocesano, porque afrontaría un tercer mandato. No parece que en la ciudad haya interés de nadie por formar un equipo que opte a un organismo que tiene una gran carga protocolaria (excesiva e innecesaria) y cuyo poder ejecutivo prácticamente se limita a elegir el pregonero, el cartelista y la imagen del vía crucis.

EL DETALLE. Un doble reconocimiento

Entrega de la Rosa Natural de Descendimiento a la bolsa de caridad del Perdón.

El galardón Rosa Natural que concede la cofradía de Descendimiento es este año doblemente plausible. Lo es, en primer lugar, porque el reconocimiento a la labor de caridad que viene realizando la cofradía del Perdón es más que justo, ya que la de la Madrugada es una de las hermandades más activa en cuando a las ayudas a los que más necesitan. Pero además, en segundo lugar, la alegría, la humildad y la veracidad con que Descendimiento concede este galardón es otro motivo de reconocimiento. Que una hermandad se alegre, valore y premie a otra por su labor, en este caso en el plano caritativo, debe enorgullecer no solo a los hermanos de la que concede el premio y de la que lo recibe, sino a todos los cofrades. Enhorabuena, pues, a ambas hermandades.