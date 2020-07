Los cofrades de Cádiz tendrán que superar un curso de formación de dos años para formar parte de juntas de gobierno

Un curso de dos años para formar parte de una junta de gobierno. Ese es el horizonte para los cofrades de la diócesis después de que el Obispado haya diseñado una formación especial dirigida sobre todo a los miembros de las juntas de gobierno. Un curso específico que impartirá el Instituto Diocesano de Teología y que tendrá su primera experiencia a partir de octubre.

Durante siete meses de clases presenciales se desarrollarán materias como Cristología, Escrituras, Iglesia o Liturgia. Media docena de asignaturas, en total, repartidas a partes iguales en los cuatro semestres que tiene esta propuesta formativa (dos por cada uno de los cursos que tendrán que superar los cofrades). Además, el Obispado dará un plazo de cuatro años para que los cofrades obtengan esta titulación específica creada por el Instituto Diocesano de Teología, todo ello con el objetivo de que sea lo más cómodo posible para los miembros de las hermandades.

“El obispo ha sido quien ha planteado este curso específico después de que los propios cofrades lo hayan demandado en reuniones que han mantenido con él”, indica el director del instituto diocesano, Manuel Bustos. De hecho, el propio instituto tiene su origen en el interés que las cofradías han manifestado por la formación, “aunque al final los cofrades no han participado mayoritariamente en los cursos anteriores” lo que ha motivado la creación de esta propuesta específica.

Además, la línea que en este sentido empieza a marcar la diócesis va de la mano a la que han implantado ya o están implantando otras diócesis andaluzas, que ya requieren a los cofrades superar este tipo de formaciones teológicas para poder formar parte de una junta de gobierno. “Las cofradías son parte sustancial de la Iglesia que cumplen una labor religiosa y social muy importante, y en ellas hay gente con formación muy elevada, incluso con estudios de teología; y gente muy sencilla. Por eso se propone este curso con materias de formación básica, para que de alguna forma los cofrades estén a la altura de un gran público”, explica Bustos sobre la propuesta formativa.

El primer curso de formación cofrade arrancará el próximo 28 de octubre, alargándose el primer semestre hasta el 10 de febrero y desarrollándose el segundo entre el 24 de febrero y el 2 de junio. En esas fechas los cofrades que se inscriban están convocados todos los miércoles en horario de cinco y media a ocho de la tarde, habiéndose habilitado varios centros para permitir un desplazamiento con mayor facilidad. Así, habrá sedes del curso en Cádiz (el Seminario Diocesano), San Fernando (parroquia de San José Artesano), Chiclana de la Frontera (la iglesia de San Juan Bautista), Algeciras (la iglesia de la Palma), La Línea y Ceuta (en estos dos casos pendientes de concretar la sede). “Se ha intentado estar presente en todas las sedes posibles, dentro de las limitaciones que tenemos de recursos, y se han buscado también locales amplios para dar cabida a todos los cofrades que quieran participar”, explica el director del instituto diocesano.

El Obispado no ha podido asumir la modalidad on line de este curso. Pero sí ha planteado recursos y propuestas para aquellos que no puedan asistir presencialmente a las jornadas de los miércoles (en las que se requiere un 80% de asistencia para superar el curso). En este sentido, se enviarán a estas personas las grabaciones de las clases que se impartan, teniendo además que asistir un fin de semana a una formación específica que se prepare y debiendo realizar un trabajo sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.

Este novedoso curso tendrá un coste de 40 euros, “un precio asequible para la matrícula y el curso”.

Una vez lanzada la oferta del curso, el Secretariado de Hermandades está manteniendo ahora una serie de contactos y reuniones con el objetivo de definir y concretar los criterios que trasladarán a la totalidad de hermandades de la diócesis en relación a este requisito formativo que a partir de ahora estará vigente para aquellos cofrades que forman parte de las juntas de gobierno actuales o bien que pretendan hacerlo en un futuro.