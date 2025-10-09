El cofrade gaditano Juan Mera pregonará la Semana Santa de Jerez 2026

Sorpresa en Jerez... y en Cádiz. La Unión de Hermandades jerezana a encomendado al cofrade gaditano (aunque nacido en Vejer de la Frontera) Juan Mera Gracia el pregón de la Semana Santa del próximo año. Una decisión con la que los cofrades jerezanos zanjan la crisis que ha supuesto la renuncia de la primera persona designada, Francisco García-Figueras, que se conocía este miércoles 8 de octubre.

Horas después de que la Unión de Hermandades hiciera público que Jerez se había quedado sin pregonero de la Semana Santa, se ha anunciado la designación de Mera Gracia. Un cofrade con una amplia experiencia en los atriles, que entre otras muchas cosas ha sido pregonero de la Semana Santa gaditana (en 2017), de las Glorias de la ciudad (2021) y de la Patrona, la Virgen del Rosario (2020).

También ha pregonado la Semana Santa de Vejer (en 1993), Conil (en 1996), Barbate (en el año 2000), Bornos (2009) y Santiponce (en dos ocasiones, 2001 y 2014), además de hacer la Exaltación Eucarística y la Exaltación a la Santa Cruz en San Fernando (2016). Y ha exaltado a numerosas imágenes, tanto de la capital gaditana (donde ha dado prácticamente todos los pregones que existen a imágenes de la Virgen, además de meditaciones y reflexiones) como del resto de la provincia y de otros puntos como Sevilla, donde se ha subido también en varios atriles.

Licenciado en Filología anglo-germánica por la UCA y profesor en el colegio de las Carmelitas, Mera tiene publicados varios libros y ha sido un activo en el mundo del teatro amateur e infantil en la ciudad, con el recordado grupo Candilejas que representó tantas obras del teatro clásico en iglesias y teatros. De hecho, cada año acude a Santiponce para dirigir la conocida representación teatral de la Pasión del Señor en el teatro romano de Itálica.

Hermano de la Oliva de Vejer, de Humildad y Paciencia, Sanidad y Santa Caridad de Cádiz; y de la Amargura, el Gran Poder, la Macarena y la Lanzada de Sevilla, Mera tiene ahora el encargo de anunciar la Semana Santa de Jerez del próximo año. El Teatro Villamarta le espera el 22 de marzo, Domingo de Pasión.