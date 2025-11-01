La Archicofradía de La Palma volvió a pasar por el 'Hospital de Mora’

El paso de la Virgen de la Palma por el interior de la Facultad de Económicas.

36 años después de que, en el Lunes Santo de 1989, la procesión de la Archicofradía de La Palma transitara por última vez por el Hospital de Mora, la hermandad recuperó este 1 de noviembre el paso del cortejo -aunque de su Virgen de gloria- por el antiguo centro hospitalario, hoy Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Fue uno de los emotivos momentos que se vivieron este sábado para conmemorar el 270 aniversario de la interseción de la Virgen viñera en el maremoto de 1755. Además, el cortejo con la Virgen coronada en 1987 visitó la iglesia de San Lorenzo, rindiendo honores a los 300 años fundacionales que cumple este templo.

La jornada había comenzado con una misa en la iglesia de La Palma. Luego, un cortejo en santo rosario se dirigió hacia La Caleta, con el simpecado. Allí, el párroco Daniel Robledo bendijo las aguas. Posteriormente se celebró la Función Votiva en el exterior del templo, presidida por el obispo Rafael Zornoza, cantándose la Misa Típica Gaditana.

La procesión salía a las 17.30 del templo viñero para recorrer las calles del barrio, con las citadas novedades del paso del desfile por el centro universitario y por San Lorenzo.