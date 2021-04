Por arte de la casualidad, si es que eso existe en estas cosas; o por decisión meditada del Consejo, lo cierto es que Cádiz ha rendido este 2021 un inesperado homenaje a Alfonso Berraquero, fallecido en 2016. Los dos carteles del año, el que anunció la Semana Santa y el que desde ayer anuncia el tiempo de las Glorias, reproducen imágenes del imaginero isleño. Las únicas imágenes titulares, de hecho, que bajo su autoría procesionan en Cádiz; que ya es tener puntería.

De Luis González Rey podía esperarse su elección de la imagen del Señor del Prendimiento, pues Berraquero fue su maestro en el arte de hacer imágenes y de alguna manera quiso rendirle homenaje con su designación como cartelista de la Semana Santa; pero la coincidencia ha llegado de la mano de Daniel Jiménez Díaz, un joven que desde hace años se ha vinculado mucho a Cádiz y que ha pintado ya varias obras para la ciudad, habiéndose decantado para el cartel de las Glorias por la Madre del Buen Pastor de Trille, y redondeando con ello el homenaje que en Cuaresma quiso rendirle Luis plasmando el Señor del Prendimiento.

Sea, por tanto, este atípico 2021 el año Berraquero.

La coronación

Confirmó ayer La Palma lo que por desgracia era una evidencia desde hace tiempo: la Virgen de las Penas no podrá coronarse el 14 de agosto porque la pandemia sigue presente de manera notable en nuestras vidas. Un pequeño revés que no debe servir para otra cosa que hacer mejor las cosas de cara a ese histórico día tan anhelado en la Viña. Queda pendiente ahora la fecha, pero todo hace indicar que será el mismo día de 2022. Sería en domingo, pero no olviden que el 14 de agosto siempre será víspera de festivo, y eso de cara a la conmemoración futura de la coronación es toda una garantía que debe ser aprovechada.

La pandemia

El anuncio de La Palma no deja de ser una constatación de que las cofradías suman meses con sus principales cultos absolutamente paralizados. Siguen las vacunaciones y con ellas sigue la esperanza de que pronto se puedan celebrar eventos que conlleven concentración de personas, lo cual abriría la puerta a las salidas de las imágenes a la calle. Los más optimistas ven a la Patrona en la calle el 7 de octubre; y los pesimistas vaticinan que en 2022 tampoco habrá procesiones en Semana Santa. De momento, no parece que antes de mediados de agosto vaya a salir nada en ningún sitio.

El Corpus

Es la siguiente gran fiesta cofradiera en el calendario, y sobre la que ya está trabajando el Consejo y el Obispado. No es nuevo el interés de Zornoza porque esta celebración eucarística recupere el esplendor que tuvo en la ciudad en épocas anteriores (ahí está, como muestra, la impresionante Custodia procesional). Varias reuniones ha mantenido ya el obispo con el clero y con los responsables cofradieros, y algún encuentro se ha celebrado ya por parte de la comisión que se creó en su día para revitalizar la fiesta. De momento, parece que la intención este año gira por que todas las parroquias y templos celebren sus cultos eucarísticos el antiguo jueves de Corpus (3 de junio este año) y que el domingo siguiente, el día 6, se centre todo en la Catedral. Pero como suele pasar en los últimos tiempos, una cosa es lo que plantee el obispo y otra lo que después haga cada sayo con su capa (pluvial, en este caso).

El Corpus (II)

Hay quien plantea una posible procesión de Corpus por las calles. Saldría por la puerta del obispo para llegar a Fray Félix, subir al Campo del Sur, bajar por Arquitecto Acero y acceder al templo previa bendición a la ciudad. ¿Podría ser viable este planteamiento? Quien lo defiende asegura que es absolutamente factible acotar esos espacios, que además son amplios y no pondrían en riesgo a la población. No sabemos si la propuesta será elevada a Palacio.

Elecciones

Ya se mueven fichas en determinadas hermandades de cara a los cabildos elecciones convocados o a la vista. La mejor noticia, por ahora, es que en todas las cofradías hay candidatos para presentarse, que además presentarán proyectos fuertes que aseguran la viabilidad y la línea ascendente que vienen experimentando las hermandades en los últimos tiempos. Esperemos que en aquellas citas para las que se preparan más de una lista impere la normalidad y el juego limpio.

EL DETALLE. Alrededor del Buen Pastor

La calle Sagasta debía oler ayer, en la celebración del Buen Pastor que este fin de semana vive la Iglesia, a incienso y sonar a la gloria de los niños que cada año llevan a la imagen de la Divina Pastora en un rosario público que acerca esta devoción y este rezo a los más pequeños. Pero la pandemia impone, y el redil que con tanto esfuerzo sigue trabajando en pro de la Pastora reunió a los pequeños en la iglesia de San Lorenzo, entregando cada uno el dibujo que ha pintado recordando ese rosario por las calles. La cosa era acercar los niños al Buen Pastor. Bien por el redil.