Misericordia, nueva devoción en la Merced

No sólo de estrenos vive el cofrade. En los últimos años, el seguimiento a la pieza que se incorpora al patrimonio, especialmente los pasos procesionales, se ha convertido en tónica habitual de las hermandades. Así lo ha hecho en días pasados el Caído, cuyo tallista (Juan Carlos García) ha estado junto a su hija Ana Isabel (conservadora y restauradora) realizando tareas de reposición de piezas, reintegración cromática de elementos ornamentales y limpieza general del paso del Señor, que ya luce dispuesto para un nuevo Martes Santo.

Ojo a la propuesta lanzada por las cofradías gaditanas para que la intervención de una hermandad no suponga la suspensión de su culto externo. Es decir, que con comisario se pueda salir a la calle . Dicen que se va a estudiar el cambio.

Ya hay horarios e itinerarios para las salidas de las penitenciales. En el plano positivo, destacar que la Catedral abra sus puertas a todas las cofradías, sin excepción (respetando el criterio que al parecer defienden algunos canónigos de que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos y que antes de ese día no tienen sentido los pasos dentro de la Catedral); y aplaudir, como ya avanzamos hace varias semanas, la iniciativa del Prendimiento para evitar el trenecito por San Francisco el Lunes Santo, el callejeo de Expiración por el Mentidero camino del Carmen; o el recorrido de Ecce Mater por Rosario, Mendizábal y Sánchez Barcáiztegui ya en la madrugada del Sábado Santo. En el lado negativo, hay que lamentar que otro año más no se pone ningún remedio a los problemas de colapso que las propias cofradías generan (especialmente el Martes y el Miércoles Santo) al desfilar una detrás de otra impidiendo la movilidad del público y, con ello, la excelencia en la contemplación y disfrute de los cortejos y pasos procesionales.

Este miércoles (siete días antes del de ceniza) se presentará el cartel anunciador del vía crucis de las hermandades; ese que algunos se siguen empeñando en denominar “oficial” como si el resto de vía crucis que se celebran en Cuaresma fueran ilegales. En Afligidos andan preparando la parihuela exclusivamente para la ocasión, y cuentan que el resultado será magnífico; y en el cartel aparecen los dos titulares, que es toda una declaración de intenciones de cara a ese primer lunes de Cuaresma. En el lado negativo, sorprende que sea siempre el Consejo el que tropiece dos veces (o algunas más) con la misma piedra. Afligidos se pondrá en la calle a las seis de la tarde, el cortejo llegará a la Catedral a las siete; y el rezo de las estaciones comenzará ¡a las ocho! ¿Ha pensado alguien en Cobos qué va a hacer el público que congregue el traslado entre las siete de la tarde que entren los titulares y las ocho que empiece el ejercicio penitencial? Desde luego, ese horario es toda una invitación a no ir al vía crucis, o a dejar solas a las imágenes en su camino de San Lorenzo a Catedral.

Ya ha culminado la cofradía de la Merced un nuevo paso, un nuevo proyecto, una nueva ilusión que sumar a la salida procesional en la pasada Semana Santa de un Nazareno de la Obediencia que este año pisará suelo catedralicio en vísperas del Domingo de Ramos. La hermandad que ha optado por el carisma y la gestión de Gabriel Parodi para los próximos cuatro años bendijo el viernes a su nueva titular, María Santísima Madre de Dios de la Misericordia ; una nueva Dolorosa para Cádiz que no deja de tener una curiosa historia, ya que su llegada responde a una donación que se produce pocos días después de que se descartara una primera operación con una imagen que reformó Luis Álvarez Duarte.

Los tramos

Primer tramo. El Corpus empezará a tomar forma este martes. Hay cierta expectación ante el llamamiento del obispo a que la fiesta sea el culmen del Año de la Eucaristía. Segundo tramo. Hablando del Año de la Eucaristía, cuentan que la celebración pinchó en su arranque en la Catedral, donde apenas se congregó gente. El error fue decretar el inicio al mismo tiempo en la Catedral y en todas las parroquias. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “La Dolorosa es una obra plena de Luis González Rey acertando en dibujo, modelado y encarnaciones”. El segundo: “Te lanzo una propuesta, ¿el Señor de la Humillación de Piedad para el Jueves Santo?”. Y el tercero: “Veo el Falla y las redes sociales y de verdad que hay personas que no entiendo qué hacen en cofradías”. Cuarto tramo. Lo cortés no quita lo valiente: mostrar a la Virgen con el rostro cubierto por un paño, a modo de descubrimiento de cartel, merece un horquillazo en el pie de alguno. Vaya despropósito. Quinto tramo. ¿Hay amagos para no entrar en Catedral en señal de protesta por el itinerario que les han obligado a cumplir?