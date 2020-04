A esta hora (las 18.30) estaba programada la salida de la hermandad de Humildad y Paciencia. Pero en esta Semana Santa atípica sin procesiones, los principales afectados hablan y valoran el desafortunado escenario. Dos cofrades de la hermandad de San Agustín, Jesús Pavón (pertiguero del servicio de paso de la Amargura) e Iván Roa (pregonero de las Glorias 2020 y cargador de la Vigen de la Amargura), responden a estas dos preguntas:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Domingo de Ramos?

Sirvan sus respuestas y el recuerdo de la salida del pasado año para hacer más llevadera esta tarde sin la hermandad en la calle.

Jesús Pavón. Pertiguero

1. Será una Semana Santa sin precedentes, con una Cuaresma casi inexistente debido a la pandemia. Mi deseo es que todo pase lo más pronto posible y poder estar dentro de un año disfrutando de nuestras cofradías. La Semana Santa es la de mi familia y amigos en la que año tras año cumplimos las mismas tradiciones y costumbres; algo que este año no puede ser así, por lo que mis pensamientos y deseos ya están puestos en la Cuaresma del próximo año. Mientras me he puesto a tirar de hemeroteca y recordar los años vividos.

2. Mi mejor recuerdo del Domingo de Ramos es el que viví el pasado año: un esplendoroso día que me lleva a mi querida San Agustín para asistir a la misa de palmas, a la reunión con varios de mis hermanos para desearnos una gran estación de penitencia, a acompañar desde su salida a Nuestro Padre Jesús Despojado, a los nervios y emoción en aumento cuando la tarde avanza. Y al enorme privilegio de estar delante de María Santísima de la Amargura con el cuerpo de acólitos preparado para que tuviese el servicio de paso que se merece. Fue el comienzo de una de las estaciones de penitencia más bonitas y que más me ha marcado en mis 28 años, no sólo de vida sino también como cofrade.

Iván Roa. Cargador de la Virgen de la Amargura

1. Esta Semana Santa la afronto con dolor y preocupación por esta enorme crisis sanitaria que estamos viviendo, y a la vez con mucha tristeza por no poder disfrutarla en todo su esplendor con todo lo que eso conlleva. Me dispongo a vivir una Semana Santa diferente y así me lo he propuesto, tanto por televisión viendo las retransmisiones de años anteriores como por redes sociales. Una Semana Santa de buscar dentro de uno mismo y con la esperanza de volver pronto a dar besos y abrazos a la gente que quieres.

2. Es complicado elegir solo un recuerdo, ya que tengo la suerte de llevar muchos Domingos de Ramos viviendo cosas muy bonitas. Se me viene a la cabeza la primera vez que salí de penitente acompañando a mi Virgen de la Amargura así como el primer año que pude ser su cargador. Son 20 años perteneciendo a la cuadrilla de Amargura y he vivido tantos momentos mágicos que sólo pienso en los que me quedan por vivir.