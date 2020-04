A esta hora (las 14.50) debía estar saliendo por el pabellón de Salesianos el cortejo del Despojado. Pero en esta Semana Santa atípica sin procesiones, los principales afectados hablan y valoran el desafortunado escenario. Dos cofrades de la hermandad, Antonio Rodríguez (mayordomo y cargador) y Luis Manuel Rivero (fundador, primer hermano mayor y último cirio en el cortjeo), responden a estas dos preguntas:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Domingo de Ramos?

Sirvan sus respuestas y el recuerdo de la salida del pasado año para hacer más llevadera esta tarde sin la hermandad en la calle.

Antonio Rodríguez. Mayordomo

1. La Semana Santa y la Cuaresma desde que cesamos toda actividad en la hermandad la estoy viviendo de manera que no me haga mucho daño emocionalmente y aprovechando para poner al día cosas que normalmente en esta época no me da tiempo hacer. También viendo vídeos de hermandades que normalmente no puedo ver de otras localidades. Como anécdota, yo siempre aprovecho el concurso de Carnaval para tener perfilado el callejero de marchas y llegar a la Cuaresma con él acabado, pero este año se quedó totalmente en blanco. Algo querría decirme ya mi Señor del Amor…

2. El mejor momento del Domingo de Ramos para mí cada año es cuando el paso del Señor entra en el pabellón y rompen en aplausos todos los hermanos que han completado la estación de penitencia. Ese momento para mí representa el cúlmen de todo un año de trabajo y hace que merezca la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que supone formar y ser parte de una hermandad.

Luis Manuel Rivero. Último cirio en el cortejo

1. La Semana Santa, además de confinado como todos, voy a intentar vivirla con cierta intensidad gracias a los medios telemáticos; viendo los cultos que retransmiten las hermandades y siguiendo vídeos, y jugando mucho con mi hijo con nuestros pasitos pequeños. Veré mucha más Semana Santa que cualquier otro año a través de la tele. Pero sobre todo la voy a vivir deseando que lleguen todas las que quedan para vivirlas con muchísima intensidad.

2. Mi mejor recuerdo es ese primer Himno Nacional del Despojado en 2009, que fue espectacular. Pero tengo un recuerdo de todos los años: el abrazo que me doy con mi madre antes de empezar la estación de penitencia y al terminarla. Tengo la suerte de que ella viste el hábito conmigo y vaya muy cerquita mía, y… uff... es un momento impresionante.