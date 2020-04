A esta hora (las 13.30) debía estar saliendo la Cruz de Guía de Borriquita. Pero en esta Semana Santa atípica sin procesiones, los principales afectados hablan y valoran el desafortunado escenario. Dos cofrades de Borriquita, Francisco Cintado y Jesús Devesa, responden a estas dos preguntas:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Domingo de Ramos?

Sirvan sus respuestas y el recuerdo de la salida del pasado año para hacer más llevadera esta tarde sin la hermandad en la calle.

Paco Cintado. Cargador de la Virgen del Amparo

1. Partiendo de la base que la salud es lo primero, la forma de vivir esta Semana Santa sin procesiones será muy triste porque por suerte desde que tengo uso de razón es la primera vez que pasa y me da mucha pena no poder cargar a mi Virgen del Amparo de mi hermandad y a mi Virgen de los Dolores del Nazareno. Nos tendremos que conformar viendo las retransmisiones que está dando la tele y siguiendo los oficios por la página de Facebook de la Parroquia San José, que me di de alta y lo dan en directo.

2. Recuerdos del Domingo Ramos tengo miles porque pertenezco a mi hermandad de la Paz desde que nací en diciembre de 1968 y llevo viviéndolo intensamente desde que tengo uso de razón. Pero por marcar uno me quedaría con la primera vez que pude cargar mi Virgen del Amparo en el año 1985; hicimos la primera cuadrilla de hermanos, que nos llamaban ‘los Pitufos’ por lo jóvenes que éramos la mayoría, y que comandaba Don José Carreras.

Jesús Devesa. Cofrade y comentarista de Canal Sur Radio

1. He vivido una parte de la Cuaresma bien, como suelo hacerlo siempre. Luego las circunstancias nos han deparado un final de Cuaresma que no hubiéramos imaginado ni en los peores sueños. Pero de todo hay que sacar el lado positivo, y creo que si la Cuaresma es tiempo de conversión, esto puede servir precisamente para eso: para tener empatía con aquel que nos necesita, enfatizar con el otro. En mi pregón dije que la Semana Santa vive allá donde el alma la asienta, y así lo sigo pensando. En mi caso, la de este año la viviré preparando la programación especial de 7 TV, y asistiendo al Triduo Pascual por medio de las nuevas tecnologías.

2. Me quedo con el Domingo de Ramos de 2016, el año de mi pregón de la Semana Santa. Todo fueron emociones ese año, pero si hubo una por encima de todas fue dar la primera levantá de mi hermanada de la Borriquita coincidiendo con mi primer año retransmitiendo en Canal Sur. Fue todo maravilloso.