Semana Santa de Cádiz 2022. A la espera del Viernes Santo

Ha pasado desapercibido, pero en el último pleno de hermanos mayores el representante de la Esclavitud del Santísimo volvió a poner sobre la mesa un asunto que cada cierto tiempo se cuela en el seno de Cobos y que sigue sin estar debidamente cerrado o justamente acordado. Planteaba esta corporación la doble velocidad que existe en base a la financiación de las cofradías penitenciales y las de Gloria, abriendo la puerta a un nuevo modelo económico que fuera más justo con los deberes y haberes de las hermandades del Consejo. En alguna ocasión se ha planteado destinar parte de la recaudación de las sillas al bloque de las glorias, algo que no apoyan (con lógica) las penitenciales. Esta cuestión conecta, además, con lo desfasado hoy en día de repartir los beneficios de las sillas y la subvención municipal en base al número de capirotes, un factor para nada determinante en los gastos de una procesión en comparación a la cera o a la música. Parece que no se hizo especial caso a la Esclavitud en el último pleno, pero el asunto del reparto de fondos en el Consejo sigue estando, desde hace muchos años, pendiente de una buena revisión y una actualización más justa.

Dos son los planes, a distinto ritmo y con diferente visión de futuro, que al parecer hay hoy en día en el seno de la hermandad de la Merced. De un lado, se plantea una salida del Nazareno de la Obediencia en la jornada del Sábado de Pasión por las calles de la feligresía mientras se avanza en el proyecto de ejecutar hábitos y de desarrollar el cortejo y la procesión deseadas, pensando en una futura salida el Lunes Santo. De otro lado, hay una corriente que trabaja en plazos mucho más cortos y que plantearía una incorporación a la Semana Santa en la jornada de la Madrugada del Viernes Santo incluso para 2023, para lo cual ya se ha preguntado incluso por el paso del Bosco de Salesianos. Independientemente de los plazos que sean más o menos favorables para el futuro próximo de la Merced, esta segunda opción no parece la más propicia teniendo en cuenta que en esa noche especial ya hay un Nazareno recorriendo las calles de la ciudad, y que además sale desde una iglesia situada a unos metros de la Merced.

Aunque lejos en el horizonte aún, sigue siendo una incógnita qué va a ocurrir con la fiesta del Corpus. Llama la atención que la comisión anunciara una decisión para el mes de noviembre y que entrados ya en febrero permanezca en silencio. Sobre todo, porque cuando anuncie la decisión que sea ya no habrá tiempo de reacción y de búsqueda de alternativas. Por el momento el Ayuntamiento permanece inalterable respecto a la modificación de la fecha del Carnaval (al menos, respecto al adelanto que pedía la Iglesia local para celebrar el Corpus sin interferencias de ningún tipo), por lo que el escenario del Corpus no está para nada asegurado. La comisión tenía previsto pronunciarse tras la visita ad limina, así que el escenario final se antoja próximo en el tiempo.

El Viernes Santo, por tanto, ya tiene plan A y plan B en función de lo que en las próximas semanas acontezca en Expiración, que en principio no se da más allá de marzo para tomar una decisión definitiva respecto a esa próxima salida procesional cuyo punto de inicio y de final sigue a día de hoy en el aire.

Una única salvedad mantiene en vilo el cierre definitivo de los horarios e itinerarios de la Semana Santa. El Viernes Santo está a la espera de que la cofradía de Expiración concrete desde dónde realizará su salida procesional. ¿La Castrense o Santa María? Las obras en el templo de Fragela no terminan de culminar, y el cronómetro cada vez genera más incertidumbre en la hermandad del Viernes Santo. De las obras depende la pertinente cédula de habitabilidad que permita el acceso de personas a la iglesia; algo fundamental a la hora de organizar la salida procesional el Viernes Santo.

Todo está sobre el papel. Las fiscalías tienen claro su trabajo, no ahora ni en diciembre del año pasado, ni en octubre cuando el Consejo inició la ronda de reuniones con las hermandades de cada jornada de la Semana Santa. La programación está clara desde los preámbulos de la Semana Santa de 2020, tras el acuerdo generalizado de mantener inalterable lo que se plasmó para las procesiones que el Covid nos robó hace dos años.

Los tramos

Primer tramo. El concierto de la banda del Maestro Tejera en Cádiz ya tiene fecha. Será el 20 de marzo por la tarde. Segundo tramo. El Perdón ha convocado elecciones para el 24 de junio; a priori, Manolo Garrido optará a la reelección. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Calculamos que vamos a tener el mismo número de penitentes del 2020, si no más. Ya veremos”. El segundo: “El traslado de Sentencia para el Vía Crucis un día distinto no termino de verlo”. Y el tercero: “A ver qué pasa con los agustinos tras las últimas noticias sobre el IES Rosario”. Cuarto tramo. Esta semana habrá nueva reunión entre Consejo y Ayuntamiento para perfilar la Semana Santa. Quinto tramo. ¿La gestión de los tests de antígenos solo se contempla para Semana Santa y no para los ensayos, traslados y movimientos de pasos?