Medinaceli de Cádiz. Cautivo de los cautivos

La hermandad de Medinaceli está experimentando un giro espectacular en su horizonte, en su labor social, que seguramente dará mucho más sentido al título de la corporación y a la advocación del titular. Casi de la casualidad ha surgido una relación especial entre la cofradía y el centro penitenciario Puerto III, fruto de la cual se ha bendecido un Belén cuyas construcciones han realizado los internos y se va a entregar en los próximos días un cuadro de Jesús de Medinaceli para que presida las celebraciones religiosas en el centro. Y ese acercamiento ha hecho a la hermandad replantearse su acción futura, que quiere centrar mucho más en la atención a los internos, en el apoyo y acompañamiento a esas personas que erraron en su vida y que buscan entre las paredes de las prisiones una segunda oportunidad. Una acción social muy olvidada en Cádiz (a excepción, que sepamos, del Caminito que periódicamente presta ayuda a presos de la provincia) y que el Medinaceli, como Esclavitud, va a afrontar con decisión.

De hecho, la hermandad está iniciando gestiones con Instituciones Penitenciarias para que en la noche del Jueves Santo un preso forme parte del cortejo de Medinaceli. No habría indulto, que al parecer ya son acciones de otra época; pero sí serviría para dar visibilidad a un colectivo que la sociedad olvida, cuando no mira con recelo, al mismo tiempo que reforzaría entre los hermanos esa labor de ayuda, de comprensión, y de apoyo a la superación que muchos de los internos necesitan.

El Jueves Santo, si la cofradía recibe la pertinente autorización, Jesús de Medinaceli se reivindicará en la calle como la luz que es para esos internos que le rezan desde Puerto III, como el Cautivo de los cautivos. Qué bonito, y difícil, horizonte afronta Medinaceli.

La última salida del paso del Nazareno

La procesión del día 8 tiene un componente que va más allá de esa dudosa acción de gracias en pleno repunte de contagios que nos lleva a la sexta ola. El carácter histórico que de por sí tiene ver en la calle al Nazareno y a la Patrona formando un mismo cortejo, el sentimiento que genera ver a las devociones que históricamente han venido protegiendo a la ciudad en época tan delicada en la que los temores del Covid vuelven a centrar la preocupación de la gente, se verá completado con otros detalles que aunque menores hacen de esta salida un día para el recuerdo. Sobre todos ellos, la última salida (si se cumplen todas las previsiones) del paso del Nazareno. Una obra que con la distancia del templo bien parece que pudiera haber sido ahorrada por la hermandad, que quizás pecó de escasa paciencia en aquellos años 80 y perdió para siempre unas andas que todavía se recuerdan y que hoy recorren las calles de Alcalá.

32 años después de su estreno, el paso de Antonio Díaz se jubilará de su función este 8 de diciembre, para dar paso a una nueva obra que sigue en proceso de ejecución en el taller de Hermanos Caballero de Sevilla y que, ahora sí, resultará a la altura que necesita una imagen de la historia, la devoción y la entidad del Nazareno. Un paso procesional que elevará la valía de la Semana Santa de Cádiz y que seguirá demostrando, como han hecho otras obras anteriores y algunos de los últimos proyectos presentados, que la grandeza es absolutamente posible y que la ambición debe ser la meta de los cofrades gaditanos.

El día 8

Ha llamado la atención entre los cofrades la invitación enviada por el Cabildo Catedral para la función que el obispo presidirá el 8 de diciembre en la Catedral, ante las imágenes de la Patrona y del Nazareno (no está tan claro lo de los Patronos). Cuando todos creían que la celebración era en acción de gracias por el final de la pandemia que no ha acabado; cuando el Secretariado de Hermandades matizó recientemente que no es por el final, sino por la gracia concedida por los regidores hasta este momento y para seguir pidiendo su intercesión en el futuro, llega el Cabildo Catedral y se limita a invitar a la misa que se celebrará “con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción”. Sin más. Nada de pandemia, ni rastro de la palabra “extraordinaria”, ni nada de nada. Un ‘olvido’ que no ha sentado nada bien a algunos...

El Silencio

La pasada semana comentábamos la curiosidad, desconocida hasta ahora, del planteamiento que se hicieron en el Caído para que la imagen del Silencio en el Desprecio de Herodes recibiera culto en la capilla del Parque, evitando así su salida de la ciudad; algo que quedó en una mera propuesta de la junta del Caído de entonces que no llegó a más y que terminó con el Señor en Córdoba. Estos días hemos conocido que no fue el Caído la única opción o cofradía que barajó la posibilidad de incorporar esta imagen. En Vera-Cruz también se estudió este asunto. “Se hablaba incluso de cederle el camarín de la Soledad y pasar a Ésta a los pies del Crucificado”, cuenta un cofrade de la decana, que recuerda también que durante muchos años “nuestros pasos se guardaron junto al suyo en un garaje de la calle Paraguay”. Muy curioso.

Las Aguas

Ya está la Virgen de Guadalupe recibiendo culto en una iglesia después de varios años ‘confinada’ la imagen en la casa de hermandad. Lo ocurrido con esta Dolorosa bendecida y admitida como titular de la cofradía es una clara muestra de los lodos que muchas veces tienen que tragar las cofradías, o de lo fácilmente que soportan los cofrades las afrentas de quienes más tendrían que preocuparse por estas cosas sagradas; según se mire. La Virgen está en el Torreón del Sagrario de Santa Cruz, pero ya se está estudiando un espacio más apropiado o más próximo al resto de titulares de la cofradía.

Música

Muy curiosa la revolución que va a experimentar la Semana Santa de 2022 respecto a los acompañamientos musicales. La Cena con Polillas, Borriquita sin esta agrupación que ha acompañado al misterio durante más de treinta años; Afligidos sin Rosario, Ecce-Homo con banda nueva detrás de cada paso, el Nazareno con el Cautivo de Estepona que ya escucharemos el día 8; la agrupación de la Salud por primera vez tras los pasos en Cádiz, en ese estreno que el Covid impidió en 2020; Humildad con el Rosario de Arriate que ya acompaña el Miércoles Santo a Las Aguas; Maestro Enrique Montero tocando en Cádiz casi sin descanso más de 12 horas, desde la salida de Afligidos hasta la recogida del palio del Perdón. Y lo que queda por anunciar todavía...