Martillos vacantes

Hubo un tiempo en el que un paso sin martillo atiborraba el buzón de esa hermandad. Se conocía la destitución de un capataz y empezaba a formarse la cola de candidatos en las casas de hermandad. Eran los tiempos boyantes de la carga, en los que había más capataces que capirotes y en los que cuantos más pasos llevara una cuadrilla en Semana Santa, mejor. Pero hoy esa realidad ha cambiado; o cuanto menos, no es ni de lejos la de años atrás. Hoy no quedan ya tantos capataces, mucho menos cargadores, ni hay tantas cuadrillas dispuestas a sacrificar una Semana Santa entera debajo de los pasos.

El mundo de la carga se debate en la actualidad entre las dudas y preocupaciones que dejó la pasada Semana Santa y el buen resultado que ha dejado la magna hace un mes. Y en pleno inicio de curso, son al menos seis los pasos vacantes de martillo en la actualidad. Pasos con sus más o menos complicaciones, con sus varios o ningún aspirante a hacerse cargo, con sus dilemas correspondientes para una de las responsabilidades más ingratas de una junta de gobierno.

Ahí anda la hermandad de Borriquita inmersa en un arduo proceso de búsqueda de soluciones y de selección de capataces para intentar normalizar su salida procesional del Domingo de Ramos, después de que ningún capataz haya sabido llevar el misterio como merece por las calles de la ciudad en estos años procesionando desde San José y de que los hermanos Martín renunciaran a seguir dirigiendo el palio. En la hermandad que abre la Semana Santa parecen decididos por designar a dos cuadrillas distintas para cada paso y que cada una se haga responsable de la mitad del trayecto; una fórmula que deja muchas dudas y que no termina de convencer pero que parece haber atado ya a tres de los cuatro capataces que necesitarían. Si esto es así, sería cuestión de días que la hermandad dé a conocer quién sacará a sus titulares a la calle el próximo año.Buscando capataz andan en Piedad después de cesar hace unos días a José Delgado al frente del misterio. Algunos hablan de que será un capataz del Domingo de Ramos quien se haga cargo de la complicada misión de sacar a la calle un paso de ese volumen con el Crucificado. Y en esas mismas gestiones andan también en Las Aguas, cuyo capataz del palio (Andrés Cano) renunció a seguir hace pocos días.

También se han quedado sin capataz para el palio en la hermandad del Perdón, donde no seguirá Ramón Velázquez tras haber sacado el paso esta última Semana Santa; y una de las primeras decisiones que tendrá que abordar la junta de gobierno que a priori resultará reelegida en las elecciones del próximo viernes es elegir capataz de la Virgen de la Soledad para el próximo Sábado Santo.

Todos estos martillos están pendientes de asignar en la actualidad, no habiendo que descartar que todavía haya alguna modificación en el mundo de la carga de aquí a Semana Santa. Ya no hay cartas rebosando por los buzones de las cofradías, no hay colas de candidatos aspirando a hacerse cargo de los pasos, las cuadrillas consolidadas ya no quieren tanta faena en Semana Santa; pero a día de hoy sigue habiendo media docena de martillos en el aire.

El vía crucis

Buena designación, sin duda, la del Cristo de la Humildad y Paciencia para presidir el vía crucis de las hermandades. Restaurado en 2021 y estrenando templete este 2022, todo apunta a que el del 27 de febrero será un gran vía crucis, que servirá además para acabar con ese empeño que había tenido el Consejo hasta ahora de considerar el vía crucis de 1986 como antecedente para impedir que el Cristo de Pimentel haya presidido el acto cuaresmal hasta ahora. Por cierto, es curioso que serán dos cristos de la Humildad y Paciencia los que presidan el vía crucis en la provincia (Cádiz y Jerez). Y más curioso aún que las dos tallas pertenecieran en algún momento a la misma hermandad (ya que el de Jerez es el antiguo que tenía la corporación gaditana, atribuido a Francisco de Villegas).

El Nazareno

Se impuso la normalidad en Santa María y la lista continuista, la de Jacinto Plaza, obtuvo un contundente respaldo (272 votos) frente a la opción de Desiré González (109). Hacía tiempo que no se vivía una noche electoral tan intensa en el mundo cofrade gaditano, seguramente por la concurrencia de dos listas y la relevancia que cobra cuanto sucede en Santa María. La designación de Plaza depende ahora de que resuelvan –si lo hacen– algunos recursos presentados por la otra parte. Felicidades, en cualquier caso, a la hermandad.

Cabildos

En estos días debe confirmarse si José Pablo Ceballos concurre a las elecciones de Cigarreras, y si será él el único candidato. El viernes serán las elecciones de Santo Entierro, donde Fernando Díaz no debe tener problemas para resultar reelegido; al igual que no debe tenerlos en Columna Jesús Farrujia, que es el único candidato presentado a las elecciones del 4 de noviembre. Un días después cerrará el ciclo electoral –a falta de que en El Huerto muevan alguna ficha– La Palma, donde Rafael Rueda y Pedro Bueno ya son candidatos formales con sus respectivas listas y programas (bien distintos, por cierto).

Es de esperar que en el Obispado esperen hasta confirmar el resultado de todas estas citas para actualizar el Secretariado tras la pérdida de Alfonso Caravaca (que ya en estos días se ha echado de menos en alguna que otra ocasión).

Rosario

Ojo que para el próximo sábado se anuncia la salida a la calle de la Virgen del Rosario, titular de la céntrica e histórica parroquia. Una imagen de gran factura, con un ajuar considerable y que nunca antes –que se sepa– ha salido a la calle. Lo hará como culminación del triduo que siempre se celebra después de la fiesta del día 7, en un paso de pequeñas proporciones y recorriendo la feligresía del Rosario. Una cita para no perderse.

EL DETALLE. Mateo, un apellido de hermandad

Ver a Melchor Mateo, con sus 82 años y tanto vivido a sus espaldas, emocionarse al hablar de su pertenencia a la cofradía de Ecce-Homo pone la piel de gallina, reafirma la utilidad de las hermandades en la actualidad y convence de que hay que seguir, por más que a veces se pierdan cabildos, se tomen decisiones que a uno no guste o se despachen caprichosamente y sin piedad (por más cura que haya detrás) en las redes sociales. Melchor Mateo padre lleva toda una vida vinculado a Ecce-Homo y a esa iglesia de San Pablo que tanto frecuenta, y de algún modo la cofradía le está devolviendo ahora toda esa entrega y cariño permanente, que no ha entendido de urnas cada cuatro años, de proyectos ambiciosos o incumplidos ni politiqueos baratos que siempre pasan de largo por las centenarias instituciones. Hermano desde los 7 años de edad, ha sido muchos años la Cruz de Guía el Martes Santo, fue miembro de junta en los años 60 o entró a formar parte de la primera cuadrilla de hermanos en 1988. Y su mayor aportación: es padre de un hermano de toda la vida hoy capataz de los dos pasos, y es abuelo que ha visto crecer a sus nietos vistiendo túnica negra y roquete Martes Santo tras Martes Santo. El patriarca de los Mateo, hermano mayor honorario y perpetuo de Ecce-Homo, ejemplo de lo que tiene que ser una cofradía, y de lo que debe significar ser hermano. Un apellido de hermandad, que casi es lo opuesto a una hermandad de apellidos.