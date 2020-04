Lunes Santo. Segundo día de una Semana Santa sin procesiones en la calle. Hermanos mayores, miembros de junta, responsables del cortejo, hermanos de toda la vida, capataces, cargadores... Los principales afectados por la suspensión de las salidas siguen ofreciendo sus testimonios en este pequeño homenaje de lo que no ha podido acontecer hoy en las calles de la ciudad.

En el caso de la Palma, el fiscal de la hermandad, José Carlos Rodríguez Bocanegra, y el también miembro de la junta de gobierno y uno de los rostros más conocidos en la hermandad, Pepe Valero, responden a estas dos cuestiones:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Lunes Santo?

José Carlos Rodríguez Bocanegra. Fiscal

1. Debido a mi trabajo, me será muy fácil vivir esta Semana Santa sin procesiones; es tan fácil como mirar a mi alrededor y concienciarme del momento que vivimos. Los acontecimientos y sobre todo las cifras te hacen pensar en la necesidad irremediable de pasar por este estado de alarma actual.

Además, no cabe duda de que las nuevas tecnologías te pueden acercar muchísimo a Dios, y el tiempo que podamos tener libre es siempre buen tiempo para acercarte al Padre y rezar mucho. ¿Y por qué no?, puede que sea el tiempo de parar y pensar, frenar la vorágine de actividades y acontecimientos que rodean la Cuaresma dentro del mundo de las cofradías, pensando si vamos por buen camino o debemos rectificar.

2. No se me viene solamente uno. Me acuerdo perfectamente cuando me disponía a salir por primera vez con mi hermandad, los nervios, la calor, ese magnífico ambiente que va contagiando poco a poco a todo el barrio; me acuerdo de forma emocionada cuando un gran amigo mío me dio su medalla en la capilla de los titulares. Pero si me tengo que quedar con uno, sin duda sería el momento de la salida del Señor de la Misericordia, cuando poco a poco se va levantando y bendice a todos sus devotos y el silencio se convierte en aplausos respetándose cada tiempo sin que nadie tenga que decir nada. Es el momento más emocionante para mí.

Pepe Valero. Encendedor del paso de Cristo

1. Será una Semana Santa descafeinada, sin la presencia en las calles de nuestras cofradías y trabajando en la cocina de mi hospital, ahora con más pasión y vocación que nunca para sanar. En casa rezaremos por los difuntos, por los enfermos y rogaremos a Dios para que esto pase pronto.

2. Mi Lunes Santo es un recuerdo constante desde la mañana, el reencuentro de los hermanos o vecinos que vuelven ese día a su barrio para vivir un año más el milagro qué hacemos los cofrades en Cádiz poner su cofradía en la calle. Pero me quedo especialmente con el recuerdo del año pasado, cuando faltaba mi hermana Chari y la primera levantá del palio la dio mi madre, dedicándosela a Chari entre sollozos y lágrimas.