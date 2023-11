Para estas fechas se esperaba la convocatoria de un cabildo que no llega, el de los hermanos del Huerto que siguen a la espera de una solución que nadie encuentra, de una vuelta a la normalidad que unos no quieren y por la que otros no empujan, del final de una intervención que se eterniza y que vuelve a poner en evidencia la debilidad de unas normas que no todas las partes de la Iglesia cumplen. Entra noviembre, suman ya 16 meses de parálisis absoluta en la corporación del Jueves Santo y cada vez se hace más difícil pensar que la hermandad estará recorriendo las calles de la ciudad el próximo Jueves Santo.

Somos conscientes de que esta salida no es lo más importante para la cofradía, y de que posiblemente sea mucho más grave que en todos estos meses no se están celebrando ni siquiera los cultos internos por decisiones e imposiciones que desde luego son de todo menos conciliadoras. Pero sí que es la punta de lanza de la gravedad de una situación que en un momento determinado pasará a ser irreparable; y algunos quedarán entonces señalados, para siempre, como responsables (por acción o por omisión).

Al Huerto se le acaba el tiempo. Se agotan las posibilidades de que procesione el próximo Jueves Santo, para lo que a priori se necesita la convocatoria de un cabildo, la aparición de una candidatura que trague por las imposiciones que se les presenten y que superen el filtro caprichoso del clero, el respaldo a esa candidatura; y a partir de ahí, el aterrizaje en la hermandad, la comprobación del estado de la Secretaría, las cuentas y el patrimonio, y la puesta en marcha de toda la maquinaria para organizar esa salida. Demasiados pasos, demasiadas coincidencias, para llegar a tiempo de un Jueves Santo que en 2024 viene adelantado en el calendario (28 de marzo).

El tiempo sigue pasando, jugando en contra de esta hermandad, y los pasos que supuestamente se pueden estar dando para encontrar una solución siguen siendo excesivamente lentos, si es que se está dando alguno. El Huerto ya no necesita una diplomacia como la que en teoría se viene practicando por los comisarios, la delegación diocesana e incluso los responsables más cercanos al obispo (que ríase usted de la diplomacia vaticana); El Huerto requiere de medidas contundentes y, por qué no, extraordinarias. Como ese traslado a otra iglesia que se planteó en la reunión informal de hermanos; o como el nombramiento de una junta gestora por tiempo indefinido pero permitiendo la marcha normal de la cofradía, incluidos sus cultos externos.

O eso, o que los responsables de todo esto tengan la entereza suficiente de dejar a la cofradía en barbecho (postrada, se lee en los archivos de las cofradías que nos hablan de siglos pasados). Y que cada cual asuma sus competencias y decisiones.

Medinaceli

Pinchó el primer intento de devolver la normalidad a la cofradía de Santa Cruz, que sí ha tenido suerte de contar con un comisariado efectivo y, seguramente, un sacerdote que ha facilitado el trabajo para poner fin a la intervención diocesana. 30 votos faltaron para que el cabildo de elecciones del viernes fuera válido y convirtiera a José Gómez Utrera en nuevo hermano mayor. Venció, al parecer, ese movimiento que hubo en el seno de la hermandad para no acudir al cabildo, debido a una lista que parece no termina de convencer a un sector de la cofradía, que prefiere no votar y dejar a la hermandad intervenida en lugar de haber conformado en tiempo y forma una segunda lista que sí consideraran apropiadas. Los toros siempre se ven mejor desde la barrera. El 1 de diciembre tendrán una nueva oportunidad los hermanos para recuperar la cofradía; y ojo, porque si esas segundas elecciones vuelven a ser fallidas, entraría Medinaceli en un serio problema de cara a los próximos meses.

Leonardo Andamoyo

Ha perdido la hermandad del Nazareno del Amor estos días a uno de sus fundadores, Leonardo Andamoyo Caballero, que junto a Eduardo Domenech, Antonio Llaves, Rafael Franco y Manuel Pérez pusieron en marcha la cofradía a mediados del siglo pasado, en ese boom cofradiero que experimentó la ciudad y al que hoy hay que reconocer el mérito que demuestra que todas esas cofradías de la posguerra siguen activas y plenamente asentadas, habiendo experimentado una gran evolución en todos los campos. Siempre ha guardado especial relieve esta hermandad a esos cinco grandes artífices de su fundación; y hoy llora la pérdida de otro de ellos, que tiene asegurado el recuerdo permanente de todos esos devotos del Nazareno del Amor que encontraron en San Francisco y de la Virgen de la Esperanza. Descanse en paz.

Juventud

Ha iniciado el Consejo, aunque sea de manera tímida, un trabajo de impulso al área de Juventud, que anuncia ahora una convivencia con motivo de la fiesta de San Juan Evangelista en diciembre de los jóvenes cofrades de varias ciudades de la Bahía, que estaría organizando tanto la delegación diocesana como el propio Obispado. En más de una ocasión se ha trasladado el extraño caso que ocurre en Cádiz con la escasa participación de los jóvenes de las hermandades en las cuestiones de la Iglesia local, y parece que estas iniciativas buscan empezar a remediar y procurar la presencia plena de la juventud en la vida de la Iglesia, así como la mejor formación posible de aquellos que más pronto que tarde tendrán la gestión de las hermandades en sus manos. El reto es enorme, sin duda.

Museo

Parece que el equipamiento cofradiero que cada cierto tiempo persigue el Consejo vuelve a resurgir con la llegada del PP al Ayuntamiento. En San Juan de Dios no se cierra la puerta, ni mucho menos, a esta iniciativa que siempre ha generado ciertas dudas respecto a su viabilidad en el propio seno de las hermandades, aunque los últimos consejos nunca han dejado de pelear por este proyecto. De Arbolí a los Talleres Velasco, de ahí a las bóvedas de San Carlos y ahora en el antiguo IES Rosario, el posible emplazamiento ha ido dando tumbos en estos últimos años (el Ayuntamiento lo prometió la primera vez, de la mano de Teófila Martínez, en 2011). Y ahora parece resurgir, coincidiendo con que Sevilla anuncia la adecuación de un espacio para exposiciones vinculadas al gremio de Arte Sacro.

EL DETALLE. El otro lado del maremoto

Activó hace unos años Santo Domingo la conmemoración del 1 de noviembre, día en el que la Virgen del Rosario también tuvo una participación fundamental en la ciudad, que de hecho le valió la concesión formal del título de Patrona, aunque ha sido la constancia de la hermandad de La Palma en la conmemoración de la acción de gracias por lo ocurrido en la Viña lo que ha polarizado esta jornada desde 1755, hasta el punto de ser ya considerada BIC la celebración palmera. Además de la curiosidad de ver el Simpecado de la Patrona asomado a la Bahía desde el Compás de Santo Domingo, hay que reseñar la elegancia del convento dominico de realizar tal conmemoración en la noche del 31 de octubre, para no interferir en la programación festiva del 1 de noviembre en La Palma. Así se da sitio a todo y a todos sin estorbar a nadie.