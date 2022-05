Enseñando la Esperanza

Los que han vivido esta semana de cerca la realidad de lo que ha ocurrido en el interior del colegio de las Carmelitas hablan de una experiencia inigualable. La descontextualización del sitio natural de una imagen sagrada titular de una hermandad, despojándola de su altar, alejándola del barroco franciscano y acercándola a los escolares de Vedruna en un gimnasio convertido en improvisada capilla ha sido todo un éxito, a juzgar por los comentarios del centro educativo y de la cofradía del Amor. Ha hecho muy bien la hermandad del Lunes Santo en sacrificar unos días de normalidad para acercar a la Virgen de la Esperanza a un escenario bien distinto, al interior de un colegio, a propiciar un estrecho contacto de niños, jóvenes, antiguos alumnos, profesores y demás personas vinculadas a esta comunidad educativa; entendiendo a la perfección el mandato que de manera insistente plantea el Papa Francisco de salir al encuentro y no conformarse con que la gente vaya a la iglesia, y a las cofradías.

Ojo porque el modelo que ha desarrollado la hermandad del Amor con esta misión escolar, que no es nada nuevo y que recientemente también desarrollara Borriquita en varios centros de extramuros, puede extenderse en próximas fechas con otras imágenes, otras cofradías y otros colegios de la ciudad. A través de la Virgen, muchos son los que estos días han descubierto, o aprendido, la Esperanza. Felicidades por la iniciativa.

La Magna

El Pleno cumplió los pronósticos y respaldó la propuesta de la permanente de celebrar una procesión magna el 17 de septiembre. A priori, mañana mismo podría salir la relación de pasos que se quieren invitar a este evento extraordinario, y que la permanente del Consejo tiene bastante bien definida. 16 son, finalmente, los pasos que se quieren incluir; 14 misterios, uno por cada estación del vía crucis (aunque no seguirá modelo establecido alguno), más el Resucitado y una Dolorosa. Entre otras cosas, porque el presupuesto que maneja la Tesorería no permite ampliar el número de participantes. El Consejo quiere que la magna empiece con el misterio de La Cena (una presencia que podría complicarse habida cuenta de la abstención de la hermandad a la hora de votar la propuesta en el pleno) y para el cierre se ha propagado el rumor de la Soledad de Vera–Cruz, que la permanente niega. Lo que sí está claro es que en la idea del Consejo hay pasos que tienen difícil salir, y no se contemplan otros cuyas cofradías quieren estar sí o sí en esa procesión. A ver cómo lidia el presidente estas gestiones.

La magna (II)

Ha llamado mucho la atención el recorrido acordado por el Pleno para la carrera oficial de la procesión de septiembre. Catedral, Pelota, San Juan de Dios, Nueva, San Francisco y San Agustín es la propuesta que ha salido adelante y sobre la que trabajará la comisión creada al efecto. ¿Puede servir la magna de prueba para un posible cambio de carrera oficial en un año en el que muchas cofradías han terminado descontentas por el abuso de tránsito por la plaza de San Juan de Dios y el continuo cruce de cofradías? Hace muchos años planteó Ignacio Robles una carrera oficial que comenzara en San Agustín (una plaza de acústica maravillosa, según ha defendido también en alguna ocasión Luis Rivero) y acabara en Catedral; a priori, ganarían las cofradías de extramuros, que evitan llegar hasta Palillero o Novena, y puede ser la solución también a muchos de esos cruces por San Juan de Dios.

Pleno

Cuatro de los votos emitidos en el pleno extraordinario del pasado miércoles tienen a la permanente un tanto descolocada. Se trata de cuatro cofradías de penitencia (además de La Cena, por no conocer la junta de gobierno la propuesta, Prendimiento, Siete Palabras y Buena Muerte) que se abstuvieron y cuyos motivos no terminan de saberse o comprenderse por parte de un Consejo que esperaba mayor respaldo a la propuesta. Además de estas cuatro hermandades, se abstuvieron tres cuyos hermanos mayores están ya en funciones por los próximos cabildos de elecciones (otras cofradías en la misma situación sí apoyaron la propuesta de procesión magna) y dos hermandades de Gloria (algo bastante lógico teniendo en cuenta el carácter pasionista de la procesión).

Corpus

El Ayuntamiento se mantiene firme en su postura y ratifica que no instalará la rampa para la procesión del Corpus. En cambio, asegura (a día de hoy, que luego ya se sabe) que sí habrá acceso a la puerta principal para la coronación de Las Penas el 14 de agosto y para la procesión magna del 17 de septiembre. Llegados a este punto, hay que mojarse. Dos son las opciones posibles: o el Consejo (es decir, las cofradías gaditanas) corren con el coste del montaje de la rampa para la procesión del Corpus; o bien la cofradía de La Palma o el mismo Consejo debían renunciar a esta infraestructura para la coronación o para la magna a cambio de que sí se instale en Corpus. Es incongruente que montemos rampa para que salgan 14 pasos de misterio o una Dolorosa coronada, y no exista para lo principal: el Santísimo. La mujer del César tiene que parecerlo…

Vera–Cruz

El ajetreo de la Semana Santa y de la Pascua no puede hacer que pase por alto la acción que la hermandad del Lunes Santo tuvo para ayudar a la población ucraniana en medio de esa horrible invasión que siguen sufriendo. La junta que preside Emilio Bienvenido apostó por renunciar a ciertos ingresos y habilitar una campaña entre los hermanos que acudían a retirar su túnica y su papeleta de sitio a la que se sumaría la propia cofradía para colaborar con Ucrania a través de Cáritas, que es por donde las cofradías tienen que articular su acción social. 2.595 euros logró recaudar la Vera-Cruz; importe que desde hace un mes está en poder de Cáritas. No todo es cera, flores y música (para los críticos).