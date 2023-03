El por qué del Domingo de Pasión de Fernando Pérez

Nada se deja al azar en un día tan importante como es para el pregonero el Domingo de Pasión. Cualquier cosa que ocurre ese día, antes y durante el acto del Gran Teatro Falla, tiene un por qué, un sentido, unas vivencias detrás que el encargado de anunciar la Semana Santa de 2023, Fernando Pérez Cabrales, desvela en esta entrevista.

-¿Qué hará antes del pregón y por qué?

-Pues mi recorrido esa mañana empezará en el Carmen, porque para mí el Mentidero tiene un significado especial. De mi familia más cercana ya solo quedan mi madre y mi tía Carmen, que no está bien de salud y que es hija de mi abuela Carmen, que eran las dos muy devotas de la Virgen del Carmen y que yo las acompañaba en la procesión llevando un codal con mis pantalones cortos. Así que el Carmen es mi primera visita porque la necesito. Luego iré a ver a la Virgen de la Caridad porque fue mi primer pregón, que me lo ofrecieron a través de Manolo Ruiz Gené, Miguel Ángel Novo y su gente. En cierto modo, quiero agradecer ese momento que Ella me ha permitido. Y luego iré a San Pablo a recoger el pregón, que esa noche dormirá a los pies de la Virgen de las Angustias, de la que he sido nazareno y capataz y forma parte de mi vida. A partir de ahí, seguiré la agenda que protocolariamente tiene asignada el pregonero.

-¿Por qué esas marchas para el pregón?

-Quería que sonaran tres marchas de Cádiz, de hermandades a las que además me siento vinculado. De niño a la misa que íbamos mi familia era a la una de la tarde en San Francisco, y cuando estaba en la junta de Ecce-Homo y nos repartíamos las funciones principales siempre pedía la de Vera-Cruz. Por eso sonará Soledad, cuya Virgen y palio tienen para mí mucho sabor cofrade. Lágrimas sonará porque he sido bautizado en San Antonio y porque creo que si no hubiese sido San Pablo, habría sido San Antonio mi lugar cofrade. Y de Ecce-Homo no tengo nada que explicar. Son además marchas de mucha calidad. Había otras muchas posibles, pero tampoco puede ser aquello un concierto.

-Alguna anécdota, curiosidad, manía o gesto que necesite para el Domingo de Pasión.

-Le cuento varios. Acertar con la corbata me parece algo fundamental. Llevaré algún elemento en la indumentaria que hará que esté presente Juan Manzorro. Y en mi cartera estarán ese día la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque, de Sevilla; la Caridad de Sanlúcar, la Virgen de Valme de Dos Hermanas, la Esperanza de la Yedra, porque fui un 14 de diciembre tras la pandemia a verla en procesión y fue algo tan mágico que quise que me acompañara; y el Nazareno de Medina Sidonia. Además, quiero llevar un retrato de Ecce-Homo que esté presente, al margen de lo que la Mayordomía de mi hermandad disponga en el escenario. Quiero que el Señor esté cercano a mí ese día.