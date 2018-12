EL DETALLE. Días de Esperanza

Esperanza en un mundo mejor en el que unos respeten a otros y reine la paz y la justicia; esperanza en una sociedad civilizada que sea capaz de exponer y expresar ideas opuestas sin necesidad de pintar fachadas, quemar contenedores ni escupir al contrario; esperanza en que algún día llegará esa nueva vida que tanto se resiste pese al deseo de unos padres entregados; esperanza en que la enfermedad no avance y el deterioro que ya es palpable no vaya a más; esperanza en que si esto no ocurre, sea de la manera más leve posible, y el día en que llegue el día sea lo mejor para él y descanse junto al Padre; esperanza en encontrar ese trabajo que permita vivir dignamente y mantener a los suyos; Esperanza en el Amor de una Madre; Esperanza en Santo Domingo; Esperanza en San Severiano. Los días de mediados de diciembre son días de Esperanza. Porque cuando no queda nada, está la Esperanza; y a quien siempre se recurre es a la Esperanza. Para todo. Para lo bueno y lo malo. Ahí está la Esperanza, luciendo impecable envuelta en verde estos días de diciembre por triplicado en la ciudad.