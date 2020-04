El capítulo más difícil de cerrar en relación a la Semana Santa que no se ha celebrado es el de las bandas de música. La relación contractual de estas formaciones con las hermandades ha generado una gran incertidumbre sobre cómo se resuelve la no salida de este 2020. Y el Consejo de Hermandades acaba de pronunciarse de manera rotunda a este respecto, asegurando a los hermanos mayores que esos contratos "se encuentran suspendidos por el estado de alarma", por lo que no existe obligación "de abonar ninguna cuantía porque no ha existido la prestación de servicio".

Así lo asegura en un escrito el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, que se ampara en los decretos 463/2020 y 11/2020. "Tenemos el respaldo jurídico para esa decisión que no es aleatoria ni injustificada". En concreto, el Consejo alega la cláusula 'rebús sic stantibus', "que significa que estando así las cosas, debido a esa modificación impuesta no por las partes sino por un tercero, el Estado, existe por tanto una alteración sobrevenida de las circunstancias que se pactaron y que lleva a que ninguna de las partes pueden cumplir con sus obligaciones recogidas en el contrato".

Más información Suspendidas también para mayo las salidas procesionales de la Pastora de Trille y de Desamparados

"Nuestra norma recoge la excepción de que, en caso de incumplimiento, nadie responderá de aquellos sucesos que no hayan podido preverse o que, previstos, sean inevitables", expone el presidente del Consejo, que señala que la pandemia del coronavirus es una clara muestra de ello, al entenderse que "el incumplimiento proviene de un acontecimiento imprevisible o inevitable por alguna de las partes". La fuerza mayor, que se conoce popularmente.

Qué partida económica tendrán, o no, que liberar las cofradías es el gran interrogante que puede marcar en gran medida las cuentas de las corporaciones en los próximos meses. Y sobre el que el Consejo pretende poner luz mediante este escrito que en la mañana de este lunes ha trasladado a las cofradías, donde existía una preocupación creciente. Al hilo de esto, hay que señalar que hay bandas que ya han anunciado que no cobrarán un sólo euro a ninguna de las cofradías a las que acompañan en Semana Santa (como la puertorrealeña de Álvarez Hidalgo, que en Cádiz toca detrás del palio de Buen Fin) y otras que han mostrado su intención de hacer cumplir el contrato en el aspecto económico.

El Consejo ha realizado un llamamiento a las cofradías, en este sentido, a la unidad. Para ello, pide a los hermanos mayores "esperar a la decisión que de forma conjunta se tome en el pleno que celebraremos cuando termine el estado de alarma". Una decisión conjunta que pretenden adoptar las cofradías de Cádiz "frente a las bandas", sobre las que el Consejo indica que pueden "aprovechar esa confusión en favor de sus propios intereses y en contra de los vuestros".