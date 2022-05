El equipo de gobierno decidió en solitario celebrar el Carnaval en junio y hacerlo coincidir con el Corpus pero se olvidó incluir en el presupuesto de ese Carnaval el montaje de la rampa que el propio Carnaval obliga a quitar y que luego, debido al compromiso del alcalde y la concejala de Fiestas, debería estar para el Corpus, que no iba a verse afectado en ningún momento. Frente a la rampa de la Catedral, que no tiene los 7.000 euros que dice la concejala que cuesta instalarla, o los 3.000 y picos que otras fuentes también municipales dicen que vale, no se ha deparado en gastos para el gigantesco escenario de la plaza de San Antonio, que un año va a ser más grande que la propia plaza. Y frente a la infraestructura que va a brillar por su ausencia en Corpus no tardó tampoco el Ayuntamiento ayer sábado en costear de urgencia el montaje de una carpa para que los aficionados del Carnaval no pasaran calor mientras esperaban en la cola para comprar las entradas de la Final. Lo dicho, Carnaval 2, Corpus 0. Una lástima que se ponga tan nulo interés por una fiesta que en contra de las promesas va a terminar siendo atropellada por la otra.

Magna

Ya indicábamos hace unas semanas que la procesión de septiembre se ha anunciado y se va a organizar con muy poco tiempo, lo que no es conveniente para este tipo de citas que las hermandades tienen que madurar y que la ciudadanía tiene que asumir y planificar. Ahora se ha vuelto a paralizar todo a la espera de respuesta formal de la autoridad eclesiástica (que es la que debe aprobar, en última instancia, la convocatoria tras el refrendo del pleno del Consejo) y el Cabildo Catedral, que se antoja vital porque si no autoriza la llegada de pasos los días 15 y 16 de septiembre podría peligrar el sentido de la magna. El objetivo del Consejo es que la procesión sea una mera anécdota de la celebración principal, que gira en torno a la Catedral y ese 300 aniversario del inicio de su construcción (una conmemoración, por cierto, que sigue generando muchas dudas entre el personal y que la propia Iglesia local no va a tener en cuenta); si el Cabildo dice que no a la llegada de los pasos los días previos y a esa exposición efímera que se pretende el sábado por la mañana, la magna podría quedar suspendida. Hasta la primera quincena de junio hay que esperar.

Cabildos

Ha sido Afligidos (hermandad que no asistió al pleno extraordinario) la primera en convocar a sus hermanos para decidir si participan o no en la magna, en caso de que sea uno de los misterios convocados. Así entendemos que deben hacerse las cosas, por lo delicado que supone sacar las imágenes a la calle en aquellos supuestos no recogidos expresamente en las normas; entre otras cosas, por dos motivos; el primero por la aceptación que tenga esa salida entre el cuerpo de hermanos, que son los que luego van a retirar las papeletas correspondientes y a llevar en sus manos el cirio o la insignia pertinente; y segundo, porque la salida supondrá un desembolso económico no previsto en los presupuestos (de varios miles de euros, en el caso del acompañamiento musical) que habrá que asumir y que debería contar con el beneplácito del cabildo. Al margen de Afligidos, ya hay hermandades que han indicado su firme voluntad de poner en manos de su cuerpo de hermanos la participación o no en la magna, si son invitados.

Candelaria

Ya tiene el Ayuntamiento la financiación para acometer la anunciada reurbanización de la plaza de Candelaria. Un proyecto que sumará nueve meses de ejecución y que todavía tiene que salir a licitación. A poco que se sepa sumar, parece claro que la próxima Semana Santa estará de obras la plaza, aunque se puedan habilitar pasillos o tramos de la plaza para el tránsito de cofradías. El Consejo de Hermandades debe ser previsor de esta incidencia con tiempo suficiente, porque Candelaria carece de alternativas, y si en 2023 está impracticable para el decoroso paso de las cofradías como parte de la carrera oficial, plantear el escenario que se deba dar. Ahí va a estar, para muestra, esa carrera de la magna entre Catedral y San Agustín…

Elecciones

El pulso electoral sigue su curso, al margen del 19-J. Las Penas ya sabe que Inmaculada Ruiz será la única candidata, para estar otros cuatro años al frente de una hermandad que lleva un ritmo imparable en lo patrimonial y un sólido asentamiento en lo interno y administrativo. En el Perdón están a la espera del informe favorable que confirme a Manuel Garrido como único candidato, optando a la reelección. En Piedad cerrarán el martes el plazo de presentación de candidaturas, al que parece que finalmente sí concurrirá el actual hermano mayor, Juan Carlos Torrejón. Y en el Despojado acaba mañana lunes ese plazo, con un sorpresivo cambio de última hora que hace más que posible que finalmente sean dos listas las que concurran a las urnas.

Caridad

Andan muy contentos en la Asociación Contra el Cáncer por la implicación de las hermandades gaditanas en la cuestación celebrada hace unos días. Varias han sido las cofradías que han hecho guardia en las mesas petitorias (que sepamos La Cena, la Santa Caridad, Vera-Cruz, Humildad, Buena Muerte y Perdón), logrando incrementar los donativos recaudados respecto al último año. Bien por las cofradías y su presencia en estas campañas sociales.

EL DETALLE. El contacto más necesario

El regreso a la normalidad tras la pandemia tiene todavía, en el plano cofradiero, un asunto pendiente: el contacto con las imágenes. Hay quien piensa que los besamanos y besapiés no volverán, que las veneraciones llegaron para quedarse. Pero a la espera de que el Obispado o a quien corresponda se pronuncie sobre el contacto físico entre persona e imagen devocional, en la hermandad de Medinaceli han sabido leer a la perfección el escenario actual y llevan ya dos viernes con el altar del Cautivo totalmente normalizado. Los devotos que tan distanciados han estado durante estos dos últimos años, incluso cuando el Señor era expuesto el primer viernes de marzo, pueden ya acceder hasta el mismo pie por el que tantas súplicas y alegrías han pasado en este último casi siglo, haciendo de nuevo posible ese contacto que para tantas personas es más que necesario.