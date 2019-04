Una de las grandes lagunas de la Semana Santa y de la cultura de la ciudad puede tener las horas contadas. Después de décadas de ausencia de una banda de música propia, hoy se viste de largo el que puede ser germen de una futura formación gaditana de estas características. Un concierto de marchas procesionales a cargo de la denominada Banda Sinfónica del Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla. El escenario será la parroquia de San Francisco Javier, en la Barriada de la Paz; y los protagonistas alumnos de Tercero y Cuarto de la asignatura de Banda del Conservatorio; y el promotor es el profesor de esta asignatura, Alonso Monreal.

Monreal explica que el proyecto de banda, que lleva años funcionando en el Conservatorio, ha tenido este curso –coincidiendo con su llegada a la ciudad para impartir esta asignatura– un impulso, con varias actuaciones que la formación ha tenido y otras que están programadas. Pero la de esta tarde será la primera de Cádiz.

Por el momento, la banda la componen una treintena de componentes, alumnos todos del Conservatorio. Pero Alonso Monreal no descarta que en un futuro pueda ampliarse la participación “a otros alumnos de por ejemplo otras asignaturas que quieran participar de la banda”, aunque como él precisa “esta será una cuestión que deberá abordar la Jefatura de Estudios”.

“Yo creo que estamos haciendo buena música”, asegura el profesor de Banda y director de la formación, que indica que los alumnos “han trabajado mucho” para este estreno musical que esta tarde verá la luz en la iglesia de la Barriada de la Paz.

Alonso Monreal "Me encantaría que Cádiz volviera a tener una banda de música. Yo llevo en esta ciudad desde octubre, estoy encantado de estar aquí y me encantaría hacer la banda"

El Conservatorio cuenta con tres bandas de música. La que hoy protagonizará el concierto de marchas procesionales (integrada por alumnos de tercer y cuarto curso), otra formada por alumnos de los dos primeros cursos, y una tercera compuesta por los alumnos de Quinto y Sexto. En total suman más de un centenar de alumnos; “pero hacemos una banda cada dos niveles por el alto número de alumnos y porque no hay sitio en el Conservatorio, y creo que en ningún otro espacio adecuado de la ciudad, para ensayar con todos ellos al mismo tiempo”, precisa Monreal.

En el momento actual, que la banda del Conservatorio acompañe a una imagen durante una salida procesional es algo que Alonso Monreal ve “complicado”, al tratarse de alumnos del Conservatorio “algunos que vienen de fuera de Cádiz y otros que son menores de edad”. Pero este profesor no descarta, en absoluto, que el proyecto de banda de música que ha puesto en marcha en relación a su asignatura supere en el futuro los límites del Conservatorio y se convierta en un proyecto de ciudad. “Me encantaría que Cádiz volviera a tener una banda de música. Yo llevo en esta ciudad desde octubre, estoy encantado de estar aquí y me encantaría hacer la banda”, ha expresado Alonso Monreal.