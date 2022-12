'Way to freedom', el revolucionario belén de un soñador que remueve, emociona y asombra a San Fernando

José Manuel Coto rompió moldes con el belén victoriano que montó en 2018, en el que recreaba un escena ambientada en el célebre Cuento de Navidad de Dickens -con Ebenezer Scrooge y el pequeño Tim incluidos- para brindar su particular homenaje a la iconografía decimonónica de las fiestas -que tanto ha dado de sí- y, de paso, hacer apología de la tradición que insta cada mes de diciembre a montar el nacimiento en familia.

Pero si entonces dejaba boquiabierto al personal con una puesta en escena que revolucionaba el concepto de belén, ahora ha ido todavía más allá con Way to freedom, que es el nombre que ha dado a su último proyecto este destacado belenista isleño.

Decir que se trata de un montaje original es quedarse corto desde luego, porque lo que ha hecho José Manuel Coto con esta historia que lleva trabajando desde 2020 es actualizar y ampliar el discurso artístico tradicional que hasta ahora hablaba el belenismo para llevar su mensaje cristiano y navideño más allá. Pero mucho, mucho más allá...

¿Podría decirse que es un belén de vanguardia? Podría, perfectamente. También que es un belén elevado a la categoría de auténtico espectáculo. De hecho, es probable que más de uno se pregunte incluso si lo que está viendo es realmente un belén, porque aquí no hay ovejitas, ni pastores, ni Reyes Magos, que conste... Pero esa es precisamente una de sus grandes virtudes, que en este caso no se viene a ver lo mismo de siempre, sino a emocionarse -literalmente- con una historia que apenas dura unos minutos pero que, eso seguro, no deja a nadie indiferente.

Cuenta a modo de anécdota el creador de Way to freedom que entre los primeros grupos que pasaron a ver el belén tras su apertura, el pasado fin de semana, había algunas personas que se mostraron reticentes a pasar alegando que no eran creyentes y que, bueno, eso de las figuritas, el Niño Jesús y demás no era lo suyo. Como sus compañeros le insistían, al final entraron. Y salieron sin poder reprimir las lágrimas, porque el montaje -hay que advertirlo- impacta, sorprende, remueve y deja huella. Es lo que pretende, de hecho. Que la persona que lo ve se deje arrastrar por un torrente de emociones.

"Esto no es solo para cristianos", reconoce José Manuel Coto, al aludir al importante trasfondo social que encierra una puesta en escena que tiene también una dedicatoria muy especial: a todas aquellas personas que han perdido la vida en busca de la libertad. Pero -ojo- que hablar demasiado del belén amenaza también con hacer spoiler. Porque esa es otra: como en el cine, aquí se cuenta una historia y rápidamente se incurre en el peligro de destripar un montaje que solo cuando se ve, cuando se asiste a esta pequeña pero cuidada puesta en escena, uno es capaz de asumirla en su plenitud.

Coto es un belenista experimentado y reconocido, que cuenta con un absoluto dominio de la técnica y el lenguaje del que se vale esta tradición, ahora también reconocida como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Y desde esa sólida base ha llevado su ansia de crear, su afán por hacer cosas nuevas, a otro nivel, a otra categoría. ¿Pero acaso no es eso lo que hace el arte para sorprender y emocionar? ¿Y acaso la versatilidad no es una de las características más conocidas del belenismo a lo largo de toda su historia? La función del belén, en definitiva, no solo debería ser la de recrear y recordar el nacimiento del Niño Jesús llegadas estas señaladas fechas, sino también adaptar su mensaje de redención a otros tiempos y lugares. Y eso es lo que hace con probada eficacia Way to freedom.

En el montaje -como en las artes escénicas- juega un papel fundamental la iluminación, que va guiando la mirada del espectador y haciendo énfasis en uno u otro detalle de este belén inspirado en la huida a Egipto a medida que la narración -con la voz de Charo Pérez- va abriéndose paso y que la historia que cuentan las tres únicas figuras que dan forma a este peculiar belén adquieren un creciente protagonismo. Son obra de Icónica, de Tente González, que se encarga del diseño, modelado y la policromía, y del propio José Manuel Coto, que participa también en su diseño y se hace cargo del ropaje y los complementos.

Huelga decir que la obra está plagada de innumerables referencias y detalles, todos ellos cargados de una gran simbología que refuerza ese mensaje de trasfondo social que se traslada al espectador. El Imagine de John Lennon ejerce también de banda sonora redonda para este belén que invita a imaginar, precisamente, de la mano de un auténtico soñador que -como dice el himno que escribiera el célebre Beatle- tiene fe en no ser el único capaz de soñar, fe en la Navidad.

El belén Way to freedom puede verse 22 de lunes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas en la calle Florencia, 16.