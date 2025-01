Vox exigirá al Junta una segunda UVI móvil inmediata para San Fernando

San Fernando/ El Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige al Gobierno de Moreno Bonilla la puesta en marcha, “de forma inmediata”, de una segunda Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil en San Fernando, así como “tomar medidas urgentes” para que la localidad cuente con los “recursos necesarios que garanticen una atención sanitaria de calidad para todos sus habitantes”.

Así lo ha anunciado el parlamentario de VOX por Cádiz, José Ortells, quien ha denunciado cómo “San Fernando, con una población cercana a los 100.000 habitantes, cuenta actualmente sólo con una única UVI móvil para atender las emergencias sanitarias de sus ciudadanos”, lo cual es “absolutamente insuficiente”.

Para Ortells, “esta situación ha generado preocupación y alarma entre los profesionales sanitarios y de forma muy especial, entre la población”, una situación que se hace más evidente en períodos de alta demanda asistencial, como durante las epidemias de gripe.

En este sentido, el parlamentario de VOX ha denunciado cómo la creciente presión por los picos de gripe y otras patologías respiratorias registrados en las últimas semanas ha “evidenciado la necesidad de ampliar el número de UVI móviles en la ciudad para garantizar una atención sanitaria adecuada y efectiva”.

De hecho, según informes recientes, el incremento en la demanda ha llevado a tiempos de espera de hasta una hora para casos prioritarios, lo que “pone en riesgo la salud de los pacientes que requieren atención urgente”, apunta Ortells, quien considera “urgente y prioritario, antes de tener que lamentar daños personales irreparables entre la población”.

Cabe destacar que, aunque existe una unidad móvil de 12 horas diurnas compartida con la ciudad de Cádiz, debido a la alta demanda asistencial en la capital, este recurso no llega a ofrecer servicio real en San Fernando lo que deja a los isleños con una sola UVI móvil para atender las urgencias.

El parlamentario de VOX ha advertido que la situación de San Fernando contrasta notablemente con la de otras localidades cercanas como Cádiz, que cuentan con tres unidades móviles (dos de 24 horas y una de 12 horas), además de una ambulancia convencional, para una población similar. Incluso localidades más pequeñas, como Medina, con aproximadamente 10.000 habitantes, disponen de los mismos recursos que San Fernando. “Esta disparidad en la dotación de recursos sanitarios es motivo de preocupación”, ha subrayado Ortells, lo que “pone en evidencia la necesidad de reevaluar la asignación de UVI móviles en función de la población y la demanda asistencial” por parte del Gobierno del PP.

Para VOX es muy preocupante que esta insuficiencia de recursos móviles de emergencia en San Fernando ha llevado al incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Este plan establece que una emergencia de prioridad 1 (urgencia vital) no debe tener una espera de más de 15 minutos, y una emergencia de prioridad 2 (urgencia no vital) no más de 40 minutos. Sin embargo, estos tiempos se están superando sistemáticamente en San Fernando debido a la saturación del servicio.