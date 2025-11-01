Vox dice que la empresa municipal Hemsa "hace la competencia" a las constructoras privadas en San Fernando: "Venden pisos a precio de mercado"

VOX San Fernando respalda la propuesta de ordenación de volúmenes de dos parcelas en San Cayetano, para su desarrollo residencial en la Ronda del Estero, que ayer fueron resentadas al Pleno a instancias de la empresa municipal de suelo, Hemsa. Según la concejal del grupo municipal VOX San Fernando, Leocadia Benavente, han apoyado esta medida porque consideran que "ayuda a flexibilizar y destensionar el mercado inmobiliario, al permitir incrementar la densidad y la edificabilidad, lo que conlleva la posibilidad de que se construya más vivienda pública".

Sin embargo, Leocadia Benavente ha criticado que las viviendas municipales que se levanten en estos espacios vayan a tener "un precio prácticamente de mercado e incluso superior". En este sentido, advirtió que la misión de Hemsa es "conseguir que la vivienda llegue a quien realmente lo necesita", algo que no se puede conseguir con esos precios.

Así, Benavente planteó al Partido Socialista "que explique por qué van a tener estas viviendas municipales el mismo precio que las construidas por una empresa privada".

"¿Hemsa no es capaz de construir por debajo del precio de mercado, teniendo acceso a parcelas de patrimonio municipal y sin la necesidad de obtener beneficio? Porque entonces, ustedes son simplemente una competencia del sector privado. Si no son capaces de poner las viviendas más baratas, no están cumpliendo los objetivos de la creación de Hemsa. Están ustedes engañando a los ciudadanos", concluyó.