Aquí, el voluntariado ya no es una asignatura pendiente: la estrecha relación entre el IES Sancti Petri y la residencia de mayores de Cruz Roja

Hay chavales a los que el primer día les choca un poco la visita, pero luego siempre quieren volver. Todos. Y se lo pasan estupendamente, unos y otros. La experiencia –aseguran desde el IES Sancti Petri– resulta de lo más enriquecedora y gratificante. Comparten su tiempo, algunos juegos, manualidades, charlan... La relación que se ha creado entre este instituto de San Fernando y la residencia de mayores de la Cruz Roja hace tiempo que trasciende las fronteras de la buena vecindad para ir mucho más allá.

Y lo que empezó con esas simples visitas de los alumnos para que conocieran de primera mano esa realidad que tenían a la vuelta de la esquina y así poder impulsar un provechoso contacto entre generaciones que están separadas por varias décadas ha llevado finalmente al centro educativo isleño a crear incluso una nueva asignatura optativa que se imparte por primera vez en este curso: Proyecto Interdisciplinar de Voluntariado, que toma impulso también, claro, a partir de la iniciativa Escuela Espacio de Paz, que lleva años en marcha en este instituto isleño.

Precisamente, su coordinador, Jesús Olivares, es el profesor que se encarga también de impartir esta nueva materia dedicada al voluntariado para alumnos de cuarto de ESO, especialmente aquellos que participan en el Programa de Diversificación Curricular (PDC). Ha sido, reconoce, la evolución natural de ese compromiso de Escuela Espacio de Paz y de esas visitas y actividades que periódicamente se llevan a cabo a la residencia de mayores de Cruz Roja. Todo –explica– ha terminado por encajar ahí, en esa nueva asignatura.

La proximidad de la residencia de mayores da pie a numerosas actividades –en las que participa todo el centro– y nutre esta nueva asignatura en la que se aprende lo más importante del voluntariado: el compromiso social, la empatía, el interés por ser útil a los demás, compartir el tiempo en beneficio de otros... Desde luego, no son unas materias cualesquiera. Sus primeros alumnos han estado trabajando en ello durante este primer trimestre que acaba de terminar.

Desde el centro isleño no dudan a la hora de afirmar el efecto que tiene esa relación con la residencia de Cruz Roja. "Los chavales hasta nos preguntan por los pasillos cuándo vamos a ir otra vez", explica Jesús Olivares. En estas actividades, aclara, participan todos los alumnos por grupos. Hace apenas unos días compartieron con los usuarios una jornada de lo más navideña que la residencia ha compartido también en sus redes con un emotivo vídeo para dar a conocer cómo se preparan para las fiestas.

Alumnos del Sancti Petri leen a los usuarios de la residencia de Cruz Roja, una actividad organizada con motivo del Día del Libro / IES Sancti Petri

Pero, entre las actividades organizadas desde el pasado curso, junto a las visitas que periódicamente realizan a la residencia de mayores, se incluyó tambien por ejemplo un taller de edadismo que llevaron a cabo coincidiendo con la Semana del Mayor.

Aunque la Navidad, evidentemente, se presenta como una fecha de lo más propicia en este proyecto de voluntariado que ha terminado por impulsar la creación de una asignatura en el IES Sancti Petri. Entre las actividades planteadas en torno a las fiestas figura el intercambio de postales navideñas con el centro, un taller de decoración de galletas navideñas o la grabación de un vídeo de Tik Tok para felicitar las fiestas. También se han grabado villancicos en inglés y francés en las aulas del centro para enviárselos posteriormente a la residencia de Cruz Roja para su visionado por parte de los mayores. Incluso el año pasado se organizó por parte de los alumnos de primero de Bachillerato una peculiar zambomba con estos mayores, que también se ha llevado a la residencia de San José y a UPACE.

Y las actividades programadas continuarán a lo largo de los hitos del curso: el Día de la Paz, el 8M... Por ejemplo, en torno a los Días de la Poesía y del Libro preparan tambien un acto entrañable: la redacción y lectura de poemas y un 'pasapalabra' literario con los mayores de la residencia vecina. Y para el Día de la Risa, que se celebra el 2 de mayo, harán un concurso de chistes.

Más allá de la residencia, los alumnos participarán también en actividades con UPACE e, incluso, se prevé una visita al comedor social El Pan Nuestro para conocer de primera mano su trabajo, lo que se compaginará con una recogida de alimentos. De esta forma, tomarán también conciencia de los recursos que existen en la localidad y el trabajo que aquí llevan a cabo sus voluntarios.