Así ha sido la llegada de Papa Noel a San Fernando para la Navidad 2025

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha recibido a Papa Noel en su tradicional visita a la ciudad. Este personaje navideño ha llegado este viernes a la plaza del Rey entre baile y diversión y ante la atenta mirada de muchas familias isleñas, que han abarrotado este céntrico espacio. Papa Noel estrena una nueva casa en la que, a los pies del gran árbol navideño, se encontrará con los niños y niñas hasta el Día de Nochebuena.