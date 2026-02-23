IMG_20260223_185941
Vía Crucis de Expiración en San Fernando, las imágenes

El Cristo de la Expiración preside el Vía Crucis de las Hermandades en San Fernando

El Santísimo Cristo de la Expiración ha sido trasladado este lunes a la Iglesia Mayor Parroquial, en San Fernando, para presidir el rezo del llamado Vía Crucis de las Hermandades, con el que la ciudad se ha metido de lleno en la Cuaresma.

1/31 Las imágenes del Vía Crucis de Expiración en San Fenando / Redacción San Fernando
2/31 Las imágenes del Vía Crucis de Expiración en San Fernando / Redacción San Fernando
3/31 Las imágenes del Vía Crucis de Expiración en San Fernando / Redacción San Fernando
4/31 Salida del vía crucis de Expiración en San Fernando / Redacción San Fernando
5/31 Las imágenes del Vía Crucis de Expiración en San Fernando / Redacción San Fernando
