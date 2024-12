Los vecinos de Las Cortes pierden su esperanza de llegar a soluciones

San Fernando/La búsqueda de soluciones a la difícil convivencia entre los vecinos del entorno de las calles Las Cortes y Cervantes y los bares de copas que allí proliferan sigue sumando nuevos capítulos. El último de ellos fue la reunión mantenida en el Ayuntamiento en la que el delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez; la delegada de Comercio y Mercados, María Gómez; y la delegada de Seguridad Ciudadana y Policía Local, María José Foncubierta recibieron a miembros de la Plataforma Vecinal por la Calle Las Cortes. Este encuentro sucede al que la pasada semana mantuvo el equipo de gobierno con los hosteleros de esta polémica zona. En aquella ocasión ambas partes salieron satisfechas y expresaron su voluntad de entenderse e incluso de crear una mesa de trabajo de cara a adoptar medidas que hiciesen sostenible en el tiempo esta tensa convivencia.

No ha sido así en esta última reunión. Tras concluir la misma, después de casi dos horas, los vecinos dejaban clara su insatisfacción. La plataforma llegaba a la cita con los ánimos caldeados y reivindicando desde su creación, a mediados de octubre, su derecho al descanso. Además, el encuentro se producía tras la negativa de los vecinos a participar en una reunión en la que estuviesen presentes los hosteleros, a los que acusan de llevar años sin empatizar con la situación de los vecinos. De hecho, de momento el colectivo vecinal descarta formar parte de la mesa de trabajo propuesta.

“Nos han escuchado y han tomado nota de nuestras demandas. Entre otras cosas, les hemos explicado lo complicado que nos es conciliar el sueño, lo difícil que es llegar a nuestras casas, que es prácticamente imposible el acceso de un vehículo de emergencias y que tenemos que soportar problemas de vandalismo e inseguridad ciudadana. Pero mucho nos tememos que esta reunión no ha servido de nada, ya que no han mostrado voluntad alguna de reducir la superficie de las terrazas o de modificar los horarios. Sólo nos han dicho que reforzarán la presencia policial para evitar el botellón y que estarán especialmente pendientes de que los hosteleros cumplan de forma estricta la normativa vigente. Y nos parece que esto es pretender una utopía, no se pueden destinar de forma perenne patrullas policiales a esta zona ni se puede asegurar que cada bar de copas controle que nadie salga con bebida de sus locales a ocupar la vía pública”, señala el portavoz de la plataforma, Cristóbal del Águila.

Aún así, los vecinos han acordado conceder al Ayuntamiento un período de confianza de dos semanas para comprobar si se producen cambios significativos respecto a su problemática. Del mismo modo, la plataforma vecinal, que no descarta emprender nuevas acciones reivindicativas, ha echado en falta la presencia en esta reunión de la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada.

Por parte del equipo de gobierno, se insiste en la voluntad de llegar a soluciones desde el diálogo con las partes implicadas y en el compromiso de ir adoptando medidas que vayan corrigiendo esta situación. En este sentido se actuará para descongestionar las zonas en las que se reúnen los botellones y para evitar las masificaciones en las terrazas más allá de las personas que ocupan las mesas. En cualquier caso estas acciones pasan por una mayor presencia policial y la colaboración de los hosteleros.

Cabe destacar que ya se están tomando diversas medidas al respecto. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se cortó parcialmente la calle Cervantes con presencia de la Policía Local y eso sirvió para descongestionar esta zona. De hecho, se notó una menor concentración de personas en la zona durante una jornada tan multitudinaria como fue la del encendido del alumbrado navideño, cuyo botón presionó Pasión Vega el pasado sábado. La próxima semana el gobierno local mantendrá una nueva reunión con los hosteleros para ir concertando nuevas acciones conjuntas de cara a facilitar la convivencia entre vecinos y ocio nocturno.