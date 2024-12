Los vecinos de la calle Las Cortes de San Fernando aseguran que esta Navidad lo están “pasando peor que nunca”

San Fernando/El vaso de la paciencia de los vecinos del entorno de la calle Las Cortes vuelve a estar a punto de rebosar. Antes de las fiestas los afectados explicaban que iban a dar un par de semanas de confianza al Ayuntamiento y a los hosteleros. Un gesto de buena voluntad ante el buen resultado que antes de la temporada navideña estaban teniendo una serie de medidas adoptadas tanto por el equipo de gobierno como por los hosteleros para descongestionar la zona y facilitar la difícil convivencia entre los vecinos y el ocio nocturno. Medidas, como el corte de la calle Cervantes y una mayor presencia policial, que llegaban tras diversas reuniones del gobierno local con los hosteleros, por un lado, y con los vecinos, por otro. Ya que los afectados se siguen negando a sentarse con los responsables de unos bares de copas a los que acusan de falta de empatía. De hecho, el único acercamiento con la hostelería que la plataforma vecinal ha consentido es una reciente reunión con la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur).

Si la Navidad iba a ser una prueba de fuego, las primeras llamas se encendieron la pasada jornada de Nochebuena. De hecho, el malestar es tal que la plataforma vecinal volvió a hacer el viernes acto de presencia durante el Pleno ordinario en señal de protesta y con pancartas en mano.

Una foto tomada por uno de los vecinos de la calle Las Cortes tras la última Nochebuena. / D.C.

“Se han desandado los pasos que se habían dado. Y no sólo eso, sino que esta Navidad lo estamos pasando peor que nunca. Las aglomeraciones son brutales, la gente consume bebidas fuera de las terrazas sin control, llegar a casa es tarea difícil y estamos seguros de que hay mucha normativa que no se cumple y que la música suena por encima de lo permitido. Es más, algunos vecinos han visto con sus propios ojos con tan sólo asomarse a su ventana como se vendía droga en estas calles. Y ni que decir tiene de las consecuencias de este ocio nocturno, donde la basura y los residuos se acumulan al día siguiente y el olor a orines se hace insoportable. Es imposible conciliar el sueño. Parece que nuestro derecho al descanso no importa ni al Ayuntamiento ni a estos hosteleros”, explica un representante de este colectivo vecinal.

La Plataforma Vecinal por la Calle Las Cortes recuerda que tras las fiestas realizarán un balance sobre su situación y pide al equipo de gobierno que garantice su derecho al descanso durante la inminente Nochevieja. “Sabíamos que en días tan señalados iba a haber una mayor afluencia y que iba a ser más complicado controlar cualquier cosa. Y ante esta realidad somos comprensivos, pero una cosa es eso y otra que se les vaya de las manos totalmente”, detalla el representante de la plataforma.