Los vecinos de la calle Las Cortes descartan reunirse con los hosteleros del ocio nocturno

San Fernando/La Plataforma Vecinal por la Calle Las Cortes debutaba el pasado jueves reivindicando a pie de calle su derecho al descanso ante la insostenible situación que desde hace años genera la complicada convivencia con el ocio nocturno en dicho entorno. Al dia siguiente la alcaldesa, Patricia Cavada, expresaba su voluntad de formar una mesa de negociación en la que estuviesen representados el Ayuntamiento, los vecinos y los hosteleros de los bares de copas con el fin de llegar a acuerdos.

Pero parece ser que estos encuentros no se producirán, ya que la plataforma ha adelantado que no se sentará con los hosteleros, recordando que es responsabilidad del gobierno local solucionar esta situación “desde el estricto cumplimiento de normativas y leyes que amparan a los vecinos y no concediendo tan alegremente licencias de apertura para bares en esta zona”.

“Rechazamos de pleno estas reuniones a tres bandas y lo hacemos desde la experiencia que nos han dado años en los que nos ha sido imposible llegar a un entendimiento con los establecimientos de ocio nocturno, en los que estos locales no han mostrado ninguna empatía con nuestros problemas y en los que no se ha mostrado una buena predisposición por su parte para establecer unas normas de convivencia”, indican desde la plataforma.

Este colectivo vecinal entiende que el máximo responsable en garantizar su seguridad y su descanso es el gobierno municipal. “Sólo nos reuniremos con la alcaldesa y los concejales de aquellas áreas implicadas en el desastre en el que se han convertido estas calles de La Isla”, señalan los afectados.

Por otro lado, la plataforma detalla que no descarta pedir para su consulta diversos expedientes urbanísticos de cara a investigar posibles infracciones urbanísticas en el entorno de la calle Las Cortes.