El último reto de la agencia isleña Destino Estudio: el rediseño de una marca internacional que es todo en referente en el sector digital

Que desde San Fernando se lancen proyectos para las empresas internacionales más punteras no es nada raro en el pujante sector digital. Hay ejemplos de sobra y no hay uno sino varios referentes locales que han conseguido abrirse paso y hacerse un nombre en este complicado mercado a golpe de esfuerzo, ingenio, creatividad... y, por supuesto, de muchísimas horas de trabajo delante del ordenador, de eso no hay duda. Y entre estas agencias locales se encuentra Destino Studio, que con Antonio Jiménez (Premio AJE 2024) a la cabeza ha hecho que desde La Isla se trabaje para marcas como Audi, Celopman o el mismísimo Betis.

Su último proyecto se ha lanzado hace tan solo unos días, después de año y medio de arduo trabajo. Y supone un espaldarazo decisivo para la trayectoria de la agencia isleña. Es bastante probable que a algunos la marca en cuestión que ha sido objeto de la campaña no les suene demasiado, pero -créanlo- hay mucha gente que no puede vivir sin ella. Se trata de Itoosoft (anteriormente iToo Software), una empresa de desarrollo de software 3D, fundada en 1999 y especializada en la creación de plugins (miniprogramas) para Autodesk 3ds Max, que destaca en particular por sus productos Forest Pack y RailClone. Dichos programas se consideran herramientas de vanguardia para la creación y dispersión de objetos en entornos 3D y se utilizan ampliamente en la producción de renderizado arquitectónico, publicidad, cine y videojuegos para generar escenarios complejos y detallados.

Una de las imágenes del proyecto de la agencia isleña Destino Estudio para ItooSoft / 24Studio

"Podría decirse que estos software son el equivalente de Adobe al 3D", explica Antonio Jiménez. El trabajo -todo un reto para la agencia isleña- ha consistido en lo que el sector llama un rebranding, un rediseño completo de esta marca internacional y de todos sus productos. Ha sido toda una oportunidad para que la agencia isleña demuestre sus capacidades, pero también -apunta Antonio Jiménez- un contrato que ha venido a poner de manifiesto la confianza que inspira el trabajo que se hace en Destino Estudio, así como la solidez y la madurez de un proyecto que lleva casi una década en marcha.

Además de ese rediseño de la marca y de todos sus productos -ForestPack, RailClone, 3DGarden y ParametricLibrary- con todo lo que eso implica, Destino Estudio ha impulsado la renovación de la web y de la comunicación de la firma, explica el responsable de la agencia creativa de San Fernando, que cita especialmente a dos personas de Itoosoft que han sido claves en todo este proceso: Daniel Quintero, CEO y cofundador de la empresa; y Jaime Parga, el director de marketing.

El proyecto

Como explica Destino Estudio, tras 25 años de trayectoria empresarial para IToo Software "era necesario generar una nueva marca que representara y reflejase los valores fundamentales de la empresa". Ahí surge el paso a Itoosfot, "que no es un cambio de nombre al uso; se trata de una evolución que refleja la atención con la que la empresa escucha y responde a sus clientes, literalmente se adoptó el nombre con el que los usuarios llamaban al software".

El cambio a Itoosoft, acompañado de una nueva imagen, pone de manifiesto la dedicación y su afán por "poner a sus usuarios en el centro de todo lo que hacen". "Es un nombre que refleja este espíritu y que la comunidad siempre ha reconocido", señalan los responsables del proyecto.

Una de las imágenes de la trabajo de la agencia isleña Destino Estudio para ItooSoft en las que se muestra el rediseño de la marca / 24Studio

Se añade además el lema Be Creative como nuevo tagline con el que "comunicamos en un solo impacto el poder creativo en el que creemos". "Se construye toda una formulación para utilizar de forma dinámica en las diferentes aplicaciones de la marca", se explica desde Destino Estudio.