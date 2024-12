Las trabajadoras de limpieza de los colegios reivindican a pie de calle sus prometidas mejoras sociales y salariales

San Fernando/“Si quieres que dé brillo, ráscate el bolsillo”. Este y otros lemas se han escuchado esta mañana en el entorno del Ayuntamiento durante una concentración en la que ha participado buena parte de la plantilla del servicio de limpieza de colegios públicos, formada por 42 trabajadoras y trabajadores. Una plantilla, integrada por mujeres en su mayoría, que ve como se acerca en el calendario el fin de la prórroga del actual contrato, fijada para el próximo 31 de diciembre y cuya vigencia ha sido de seis meses. El temor de este colectivo es que se demore la entrada en vigor del nuevo contrato, que contempla una serie de mejoras sociales y salariales.

“Seguimos sin noticias y lo cierto es que hasta que no se adjudique el nuevo contrato no disfrutaremos de estas mejoras, entre las que se encuentran un máximo de 35 horas semanales trabajadas frente a las actuales 38 y un incremento salarial de unos 188 euros, que contribuye a dignificar unos sueldos que ya de por sí son bastante precarios. No vamos a parar de reivindicar lo que nos pertenece, esperamos no tener que llegar a plantear paros en el servicio”, explica Marisa Tello, una de las portavoces de este colectivo.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que el proceso que culminará en la adjudicación y puesta en marcha del nuevo contrato afronta su fase final. De hecho, ahora se está valorando al detalle las ofertas de cinco empresas, una alta concurrencia que confirma el interés que suscita un contrato cuyo pliego define el propio equipo de gobierno como “complejo”. En cualquier caso, desde el gobierno local se descarta una nueva prórroga, optando, si fuera necesario, por la fórmula de orden de continuidad del servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato.

Hay que recordar que el nuevo pliego contempla un incremento en la inversión de este servicio del 67 %, pasando de los 2,7 millones de 2019 a 4,5 millones de euros para un contrato con una vigencia de dos años prorrogable a otro adicional. Del mismo modo, el nuevo pliego recoge que se actuará sobre una veintena de centros escolares, añadiendo además la Escuela Municipal de Danza y el Centro de Educación Permanente María Zambrano. Entre las prestaciones del servicio están las limpiezas diarias y específicas, así como la limpieza en periodos no lectivos de los centros.

Por otro lado, el equipo de gobierno indica que comparte las necesidades de mejoras laborales planteadas por las trabajadoras, con quienes se llevan tiempo analizando a través de sus representantes sindicales en multitud de reuniones para que dichas demandas fueran recogidas en el pliego de condiciones.

El gobierno local sí reconoce que el nuevo contrato lleva cierto retraso, justificando esta demora en el interés por elaborar “el mejor pliego posible” y garantizar la elección de la mejor adjudicataria para la prestación del servicio.

En cualquier caso, hasta que el nuevo contrato no entre en vigor las trabajadoras no se beneficiarán de las prometidas mejoras sociales y salariales. Este colectivo ya estuvo presente en el último Pleno ordinario y hoy han sacado sus reivindicaciones a la calle, pero no descartan dar luz verde a un calendario de protestas en el caso de que la adjudicación se retrase en el tiempo.