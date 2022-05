Las trabajadoras de ayuda a domicilio de San Fernando agradecen el apoyo a su vigilia

La plantilla del servicio de ayuda a domicilio agradece "las cientos de muestras de cariño y apoyo" que están recibiendo ante sus reivindicaciones de una jornada laboral de 35 horas y la concentración permanente que están realizando en la puerta del Ayuntamiento de San Fernando.

"El pueblo se está volcando con nosotras y estamos realmente agradecidas y emocionadas ante tal despliegue de afecto y ayuda que estamos recibiendo. El sector de la hostelería, por ejemplo, está proporcionando alimentos y bebidas para que las compañeras tengan una vigilia lo más cómoda posible", apunta el colectivo.

Las trabajadoras de ayuda a domicilio consideran que desde el gobierno municipal de Patricia Cavada "no se está siendo lo suficientemente sensible con nuestra problemática y nuestras demandas". Se refieren a la petición de que el nuevo pliego del servicio recoja una jornada laboral de 35 horas semanales, una reducción necesaria por ser "un trabajo tan duro", por motivos de salud, de reducción de accidentes de trabajo y de conciliación de la vida familiar.

"Existen argumentos más que suficientes para poder incluirlo en los nuevos pliegos del servicio. Y no hay argumentos o ni una sola sentencia que diga lo contrario, ni que sea ilegal su inclusión. Es posible y por eso lo pedimos", defienden. La plantilla recuerda que hay otros servicios municipales que prestan empresas externas que sí recogen en sus pliegos "mejoras laborales que merecían esos trabajadores". "No fueron puestas en tela de juicio por ningún técnico municipal, ni por ningún tribunal ni ninguna sentencia. No pedimos más que eso: que se aplique a nuestra petición los mismos criterios técnicos que posibilitaron que en otros pliegos del ayuntamiento cupieran esos derechos laborales sin ningún problema", insisten.