La solería de la calle Real vuelve a exhibir muestras de deterioro

La situación no llega a ser tan grave como la que obligó a la Junta de Andalucía a acometer entre 2014 y 2015 la segunda gran remodelación de la calle Real que se ha promovido al hilo del controvertido proyecto del tren-tranvía, pero en los tramos más céntricos de la arteria principal de la ciudad vuelven a verse claras señales de deterioro de la solería. Tan solo tres años después de que se llevaran a cabo estos trabajos -y todavía sin que el tren-tranvía se haya puesto en funcionamiento y sin fechas concretas para que lo haga- vuelven a verse losas rotas en La Isla. No solo es una cuestión de imagen urbana. Preocupa que la situación de la solería vaya empeorando conforme pasa el tiempo. Y lo peor es que, si la solución técnica planteada hace cuatro años para evitar la continuada rotura del pavimento demuestra ahora no ser efectiva o tener una duración limitada en el tiempo, no hay muchas más opciones sobre la mesa para solucionar el problema.

La cuestión vuelve a ser la misma que se planteó en su día. La plataforma que forma la calzada no está diseñada para aguantar el paso continuado de vehículos. Su presencia se ha visto disminuida y se ha controlado en los últimos años pero, evidentemente, siguen pasando cientos de coches a diario por la calle Real, que en todo caso siempre se ha planteado como una vía semipeatonal, es decir, que los peatones tendrían que convivir con el tren-tranvía y con el paso controlado de vehículos (residentes, taxis).

De hecho, donde más se nota este deterioro del pavimento es en los cruces de las intersecciones y en los tramos de calle Real que necesariamente tienen que recorrer los coches para cruzar de una parte a otra de la ciudad -desde la Ronda del Estero y la calle San Marcos hasta el Parque o viceversa- ya que en contadas ocasiones estos enlaces son directos (como sí ocurre en Tomás del Valle-Sánchez Cerquero).

Y por mucho que se quiera reducir la presencia de vehículos en el centro resulta inconcebible no contar con estos cruces por los que a diario transitan cientos de vehículos. También en el entorno de la plaza del Rey acusa de una manera especial el deterioro del pavimento.

El mantenimiento de la calle Real sigue siendo una de las cuestiones que el tranvía tiene pendientes de resolver de cara a su puesta en funcionamiento. También la regulación del tráfico, que sigue a la espera de una ordenanza que no encuentra apoyos.