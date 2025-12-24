Sofocado un incendio en una clínica veterinaria de San Fernando

Vehículos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, en una imagen de archivo

Bomberos del parque de San Fernando han sofocado este miércoles un incendio que se ha declarado en el interior de una clínica veterinaria de San Fernando.

La intervención -informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC)- se ha iniciado a las 9.00 horas tras recibir la alerta. El local en cuestión se encuentra ubicado en la Ronda del Estero.

El fuego, concretamente, ha afectado a la zona del quirófano. La dotación de bomberos se ha encargado de extinguir las llamas y de proceder posteriormente a ventilar el local.

Una imagen del incendio en la clínica veterinaria de San Fernando difundida por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz / CPBC

No se han producido daños personales ni tampoco de ningún animal.

En el suceso ha estado también presente la Policía Nacional.

Los bomberos del parque de san Fernando han ijntervenido con cuatro efectivos y dos vehículos: una autobomba urbana pesada (U-36) y una autobomba urbana ligera (P-40).