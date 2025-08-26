Los sindicatos policiales denuncian el colapso del Servicio de Tráfico y Señalización de la Policía Local de San Fernando

Los sindicatos profesionales SPLI y SIP-AN alertan sobre la situación que atraviesa el Servicio de Tráfico y Señalización de la Policía Local de San Fernando, a la que califican de crítica. Estos colectivos denuncian que mientras este servicio comprendía antes un equipo estable formado por cuatro agentes, un administrativo y un oficial al mando, hoy apenas sobrevive con un solo policía y, en ocasiones, ninguno.

Esta merma estructural, detallan los sindicatos, está perjudicando a la atención a la ciudadanía, afectando a servicios esenciales para la movilidad y la seguridad vial de las vías isleñas.

“La falta de voluntad política y la nula planificación en la gestión de los recursos humanos han provocado este colapso, fruto también de no observar debidamente los derechos fundamentales de los funcionarios a una adecuación de puesto de trabajo cuando la situación médica o personal así lo requiere, tal y como contempla el ordenamiento jurídico laboral y de Policía Local de Andalucía y sin obligar forzosamente a tramitar una segunda actividad”, explican el SPLI y el SIP-AN en un comunicado.

“El resultado es una plantilla exhausta, incompleta y desatendida. Compañeros han tenido incluso que registrar oficialmente la solicitud de adecuación de funciones ante la falta de respuesta institucional, porque nadie oye ni escucha a nadie en esta administración. Este abandono no solo perjudica a los trabajadores, sino que repercute directamente en la ciudadanía en el servicio”, continúa el escrito.

De esta manera, los sindicatos aclaran que, con esta realidad hay servicios que se dejan de prestar. De esta manera, se quedan reservas de vía sin señalizar, aunque los vecinos hayan abonado las correspondientes tasas en casos como obras, carga y descarga o plazas para personas con movilidad reducida. También hay trámites que quedan bloqueados, emergencias sin atender por falta de personal para coordinar cortes de tráfico urgentes y eventos extraordinarios sin señalizar.

“El silencio administrativo es la única respuesta y cada vez es más habitual en este Ayuntamiento. Exigimos al Ayuntamiento medios humanos inmediatos para garantizar un servicio efectivo de cara al ciudadano y con las adecuaciones necesarias tal y como establece nuestro marco jurídico legar y profesional. Es urgente frenar esta deriva antes de que el sistema termine por colapsar definitivamente. La ciudad y sus ciudadanos merecen un servicio eficaz y digno”, concluye el comunicado.