'See you sun' en la playa de Camposoto: San Fernando enfila la recta final del verano

Un Dj durante el See you sun en la playa de Camposoto

San Fernando/Música en directo junto a los chiringuitos y talleres y exhibiciones llevados a cabo con la colaboración de varias entidades animaron la puesta de sol y las primeras horas de la noche en la jornada del pasado sábado en la playa de Camposoto.

La fiesta See you sun, que desde hace ya varios años organiza el Ayuntamiento de San Fernando en la recta final de agosto a modo de despedida de la temporada, volvió a poner de manifiesto el potencial de la playa isleña con este festivo evento.

Las primeras actividades previstas arrancaron a las dos de la tarde y las últimas se prolongonaron hasta la madrugada dejando un gran ambiente en la playa isleña, especialmente en los accesos 1, 4 y 8, que es donde se concentraron las propuestas. Desde del Consistorio hasta se amplió el horario de la línea de autobuses que llega a la playa para facilitar el desplazamiento a los isleños.

Exhibición del Club de Gimnasia Rítmica en la playa de Camposoto / Ayuntamiento San Fernando

El Club de Gimnasia Rítmica de San Fernando fue el encargado de estrenar el See you sun con una aplaudida exhibición que dio claras muestras del buen hacer de sus gimnastas. Pero hubo más. Avatar llevó a cabo un paseo por la orilla hasta la Punta del Boquerón, donde se llevó a cabo una meditación. La Asociación Cultural de Danza Oriental Sol Shamsia desarrolló la actividad titulada Tai Chi Shummer Sun y hubo distintos talleres: uno de autocuidado y otro para mantenerse en forma –Keep you bulding, se llamaba– así como otro de castillos de arena y otra de salsa (Funk you), dos auténticos clásicos del verano playero

Y como era de esperar, una de las actividades más populares de esta velada de fiesta en la playa fueron las actuaciones en directo y los Dj que desde los chiringuitos se encargaron de animar la noche en un fin de semana que empuja ya a La Isla a la recta final del verano.