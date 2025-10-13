San Fernando, de nuevo escaparate de la afición a la ornitología: casi 1.500 ejemplares participan en el Concurso Bahía de Cádiz

Una mujer observa algunos de los ejemplares del Concurso de Ornitología de La Isla, en una imagen de archivo.

La afición a la ornitología volverá a darse cita en San Fernando, ciudad que desde hace décadas es todo un referente en la materia y que cuenta entre sus vecinos con algunos de los criadores más reconocidos, tanto en el ámbito nacional como internacioalmente.

Esta vez, además, lo hará de la mano de tres asociaciones ornitológicas: la de San Fernando, que el próximo año cumplirá ya su 50 aniversario; la de Puerto Real y la de El Puerto de Santa María. Las tres han aunado esfuerzos para hacer del II Concurso-Exposición Bahía de Cádiz 2025 un certamen que resultará especialmente sonado. Concretamente, a tenor de las inscripciones que se han registrado previamente, está previsto que participen y se exhiban 1.460 ejemplares en esta cita que incluirá también el II Monográfico de canarios Gloster y el I de Raza Española.

La cita tendrá lugar en el local de la calle Sequero Glorieta (antiguo Mercadona de la estación de tren San Fernando-Centro) a partir de este miércoles 15. La inauguración está prevista ese día a las 18.30 horas.

Los ejemplares que concursan podrán verse desde el jueves 16 al sábado 18, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

La jornada del domingo 19 se reservará para la entrega de trofeos.

II Concurso-Exposición de Ornitología Bahía de Cádiz 2025

Para Francisco Muñoz Godoy, de la Asociación Ornitológica La Isla, que los tres colectivos de la Bahía -el de San Fernando, el de El Puerto de Santa María y el del Puerto Real- se hayan unido para hacer "un concurso más grande y con mayor entidad" y que este, además, se celebre en la localidad supone todo un espaldarazo para los criadores y una oportunidad única para disfrutar de esta peculiar afición. También, claro está, para conocer un poco más de cerca la ornitología dado el espectáculo que brindarán los casi 1.500 ejemplares en exhibición.

Se trata -advierten- de un certamen con mucho nivel en el que se darán cita algunos de los expertos más reconocidos internacionalmente.